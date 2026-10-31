Lojas de Madrid, Bilbau, Barcelona e Valência protegem montras face à ameaça de possíveis distúrbios

Estabelecimentos comerciais no centro de Madrid, Bilbau, Barcelona e Valência estão hoje a proteger as montras face à ameaça de possíveis distúrbios e assaltos provocados por novas convocatórias da plataforma Blocus em diferentes pontos de Espanha.

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Em dia de Halloween e véspera do feriado de Todos os Santos, que se celebra no domingo, os comerciantes optaram por proteger os estabelecimentos de forma preventiva, temendo a repetição dos distúrbios ocorridos no passado sábado, dia 24, em Barcelona, episódios que resultaram em 133 detenções e na identificação de mais de 600 pessoas.

Nas últimas horas, pelo menos 10 pessoas foram detidas por incitarem à prática de pilhagens, apelando aos jovens para aderirem aos protestos com recurso a armas e fabricando ‘cocktails molotov’.

As detenções ocorreram em Bilbau, Málaga, Tenerife e Valência, onde um jovem de 20 anos é acusado de ser “fundador e principal impulsionador” do movimento Blocus Espanha, tendo sido detido na sexta-feira na localidade de Picanya, prevendo-se que seja hoje presente a tribunal, segundo informaram fontes da Guarda Civil à agência EFE.

Na zona conhecida como “Milha de Ouro” de Madrid, lojas de marcas de luxo, como a Prada, a Loewe, a Miu Miu e a Rabat, além de outras como a Maison du Monde e a Aristocrazy, protegeram as montras face aos novos apelos desta plataforma anónima, que convoca os jovens a protagonizar distúrbios e pilhagens.

Segundo a agência de notícias EFE, alguns destes estabelecimentos já estavam preparados para possíveis ataques logo no início deste sábado, enquanto os funcionários trabalhavam noutros locais a instalar painéis de madeira para evitar pilhagens, semelhantes aos registados na semana passada em Barcelona ou noutras cidades de França.

Em Madrid, o comércio está a preparar-se não só na rua Serrano, mas também nas vias vizinhas de Goya, Jorge Juan e Ortega y Gasset, bem como noutros pontos, como é o exemplo da rua Alcalá. Ali, marcas de luxo, como a histórica joalharia Ansorena, também protegeram preventivamente as vitrinas de vidro.

Alguns estabelecimentos anteciparam o encerramento para as 15:00 ou 18:00, enquanto outros permanecem alerta, aguardando o desenrolar dos acontecimentos nas próximas horas.

Em Barcelona, os Mossos d’Esquadra vão mobilizar hoje um dispositivo de segurança de nível máximo face a uma nova convocatória do Blocus, grupo que, no passado sábado, provocou o caos na capital catalã. Por isso, foi ativado o nível 4 de alerta, o patamar mais elevado estabelecido, em antecipação de uma manifestação “combativa” em que muitas pessoas poderiam voltar a cometer crimes.

No norte de Espanha, também os comerciantes no centro de Bilbau e de San Sebastián estão a proteger as montras face à ameaça de possíveis pilhagens e distúrbios incentivados nas redes sociais pelo grupo Blocus, num fim de semana que regista cerca de 20 manifestações convocadas no País Basco.

A este propósito, a embaixada dos Estados Unidos em Madrid recomendou aos seus compatriotas que evitem ajuntamentos, perante convocatórias para atos de vandalismo, ligadas à plataforma Blocus e difundidas nas redes sociais, para o Halloween, que se assinala na noite de hoje, e o feriado de Todos os Santos, que se celebra no domingo.

Numa mensagem na rede social X, a embaixada mencionou “manifestações que foram anunciadas, incluindo as de 31 de outubro”, bem como “outros protestos espontâneos”, para alertar os norte-americanos que se encontram em Espanha a reforçarem as suas medidas de segurança face a possíveis distúrbios.