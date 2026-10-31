Mais de mil pessoas no Largo de Camões a caminho do Rossio pelo direito à habitação

Mais de milhar de pessoas está reunido no Largo Camões desde as 16:00, hora marcada para o arranque da manifestação pelo direito à habitação que vai dirigir-se para o Rossio, onde se prevê mais uma noite de acampada.

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“O povo unido jamais será vencido” são as palavras de ordem que esporadicamente mais se fazem ouvir no Largo Camões, onde se concentram os manifestantes antes do arranque do desfile, havendo ainda gente nas imediações do largo.

Visível junto ao Largo Camões é também a presença policial com carros e carrinhas da PSP nas ruas próximas.

“Ó Montenegro, presta atenção, as tuas casas vão virar ocupação” e “Ó Montenegro, eu quero ter um salário e uma casa para viver” são outras das palavras de ordem que vão sendo entoadas ao som de palmas.

Frente à estátua de Camões foi erguido um pequeno bairro de casas de cartão com reivindicações escritas, como “Menos turismo” e “Mais bairro”.

Muitos cartazes e uma faixa do Bloco de Esquerda com a imagem do primeiro-ministro onde se lê “Egoísta é a especulação” pontuam a concentração. Também o Livre e o PCP marcaram presença.

Os manifestantes exigem a reversão da nova lei do arrendamento, o fim das demolições e dos despejos sem alternativa habitacional, um travão à aquisição de habitação por fundos imobiliários, o aumento da habitação pública, a recuperação de imóveis devolutos para fins habitacionais e tetos “verdadeiramente acessíveis” à renda.