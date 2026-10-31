Manifestação começa em Paris entre medidas de segurança

A principal manifestação convocada para este sábado em França teve início na zona leste de Paris, no terceiro dia consecutivo de mobilizações no país contra o elevado custo de vida e a deterioração dos serviços públicos.

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O percurso foi limitado, no meio de rigorosas medidas de segurança, como tentativa de evitar perturbações.

O ponto de partida da manifestação, organizada pelos sindicatos, foi Bagnolet. A decisão surgiu depois de o Conselho de Estado — a mais alta instância administrativa de França — ter decidido a favor do Governo e da Prefeitura de Polícia. Ambos se tinham oposto a um percurso mais central, entre as praças da Bastilha e a da Nação, como pretendiam os organizadores.

Para os sindicatos de estudantes — que desempenham um papel central nestes protestos, dado que a onda de ações (agora generalizada) começou no final de setembro com bloqueios nas instituições de ensino devido à deterioração do ensino público —, as restrições são uma estratégia do Governo para tentar, sem sucesso, desmobilizar o movimento sem atender às reivindicações.

“Se o Governo continuar a recusar-se a tomar medidas, mantendo-se surdo aos apelos e recusando-se a responder às reivindicações dos jovens, continuará a ser alvo de mobilizações”, advertiu Manon Moret, secretária-geral da União Nacional dos Estudantes de França (Unef), em declarações à imprensa pouco antes do início da marcha.

Os sindicatos de estudantes salientaram, ainda, que com o regresso às aulas na próxima segunda-feira — após duas semanas de recesso pelo feriado de Todos-os-Santos —, a estratégia será reorganizar os bloqueios a partir de terça-feira e, sobretudo, mobilizar-se na próxima quinta-feira, data para a qual foi convocada uma greve geral.

“Consideramos que se trata de uma restrição desproporcionada à liberdade de manifestação“, afirmou também, em declarações à imprensa, David Libeskin, advogado e um dos porta-vozes nacionais do movimento dos ‘coletes amarelos’, que também marcaram presença no protesto.

Os “coletes amarelos”, de facto, tinham solicitado permissão para marchar a partir da Bastilha, mas terminando na Praça da Concórdia — situada no início dos Campos Elísios, junto ao Palácio do Eliseu e à Assembleia Nacional francesa —, passando pela zona da Ópera, uma zona de intenso comércio.

Após a decisão do Conselho de Estado, a manhã no centro de Paris decorreu com normalidade, embora sob uma enorme presença policial e com várias estações de metro encerradas (cerca de quarenta ao longo do dia). Além disso, foram realizados controlos de passageiros tanto em Paris como na periferia — uma operação de vigilância que incluiu, inclusive, o recurso a meios aéreos.

O clima de exceção torna-se também evidente pela presença de painéis de contraplacado instalados nas montras de grande parte do comércio e das agências bancárias do centro, uma medida para tentar proteger os estabelecimentos contra possíveis depredações e saques, reporta a agência noticiosa espanhola Efe.

O ministro do Interior, Laurent Nuñez, justificou na passada sexta-feira as restrições às manifestações citando o “risco muito elevado” de novos incidentes — como as cenas de caos observadas durante a manifestação de 17 de outubro, quando 3.000 estabelecimentos comerciais foram saqueados.

Além das manifestações, o Governo está em alerta devido a convocatórias feitas nas redes sociais por grupos de extrema-esquerda e outros coletivos radicalizados, que incitam à promoção de distúrbios e pilhagens, aproveitando a celebração do Halloween para organizar concentrações violentas, inclusive durante a noite. Além das restrições às manifestações, desde a noite passada que foram impostos recolher obrigatório para todo o fim de semana em algumas zonas de Paris, como a Praça da República e a zona comercial de Châtelet-Les Halles, onde ocorreram vários saques no fim de semana de 17 e 18 de outubro último.