OpenAI reduz meta da ronda para 20 mil milhões de dólares

A OpenAI reduziu de 30 mil milhões para cerca de 20 mil milhões de dólares o objetivo da sua mais recente ronda de financiamento, noticia o Financial Times (acesso pago), citando fontes conhecedoras das negociações. A criadora do ChatGPT procura agora uma avaliação de 1,25 biliões de dólares, abaixo dos 1,4 biliões pretendidos no mês passado.

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A empresa fixou sexta-feira como prazo para os compromissos dos investidores, mas o primeiro fecho deverá ficar abaixo dos 20 mil milhões de dólares, segundo o jornal. Alguns investidores reduziram as verbas destinadas à operação. Uma oferta posterior a investidores particulares com elevado património poderá aproximar o total daquela meta.

Um consórcio dos Emirados Árabes Unidos, que inclui o fundo tecnológico MGX, apoiado pelo Estado, deverá ser o maior participante, segundo o FT. O acordo prevê ainda uma opção de arrendamento de nova capacidade de computação na região. Founders Fund, Coatue, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz e SoftBank também tencionam participar.

A revisão surge num contexto de quedas nas ações tecnológicas e de crescente inquietação com a dimensão dos investimentos em inteligência artificial. Em março, a OpenAI anunciou uma ronda de 122 mil milhões de dólares em capital comprometido, que avaliou a empresa em 852 mil milhões. OpenAI O FT refere que o grupo prevê investir várias vezes aquele montante em capacidade de computação para treinar e executar os seus modelos.

A OpenAI disputa ainda a atenção e o capital dos investidores com a Anthropic, que, segundo o FT, deverá entrar em bolsa no próximo mês com uma avaliação de 1,5 biliões de dólares ou mais. A criadora do ChatGPT apresentou a sua ronda como uma última oportunidade de investimento antes da própria entrada em bolsa, prevista para o próximo ano. Contactada pelo jornal, a OpenAI recusou comentar.