Plataforma de revenda de bens de luxo aumenta receitas em 19% no terceiro trimestre

A norte-americana The RealReal, especializada na revenda de artigos de luxo, divulgou, em comunicado, esta sexta-feira, que as receitas do terceiro trimestre aumentaram 19% face ao mesmo período de 2025, para 177,2 milhões de euros. O valor bruto de mercadorias transacionadas subiu 23%, para 552,1 milhões de euros, confirmando a disponibilidade dos consumidores do segmento alto para a aquisição de bens em segunda mão.

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A empresa registou um resultado líquido de 13,8 milhões de euros, depois de uma perda de 46,4 milhões no terceiro trimestre do ano passado, de acordo com informação disponibilizada pela própria The RealReal.

“Registámos o maior crescimento trimestral das encomendas desde 2022, com uma subida de 15% face ao ano passado”, afirmou Rati Levesque, CEO da The RealReal, no mesmo comunicado. Para o executivo, os resultados da The RealReal mostram “uma mudança fundamental na forma como as pessoas compram moda de luxo, e a nossa plataforma, concebida especificamente para este fim, está a ajudar a impulsioná-la”.

“Cada vez mais, os clientes iniciam connosco o seu percurso e mantêm a interação muito para além da transação, para descobrir o que comprar, acompanhar os artigos que possuem e decidir quando vender. Esse é o novo sistema operativo da propriedade de moda de luxo, e é isso que estamos a construir”, referiu.

A The RealReal reviu em alta as previsões para 2026 e espera receitas entre 693,2 milhões e 696,6 milhões de euros. Para o EBITDA ajustado, aponta para um intervalo entre 61,1 milhões e 62,4 milhões de euros.

Para o quarto trimestre, a empresa prevê um valor bruto de mercadorias transacionadas entre 619,2 milhões e 632,1 milhões de euros e receitas entre 187,5 milhões e 190,9 milhões de euros. A CEO, Rati Levesque, afirmou que a empresa concluiu este mês um refinanciamento destinado a prolongar o prazo de vencimento da dívida.

Esta semana, a The RealReal anunciou também a contratação de Alexis Hoopes como diretora de Merchandising. A gestora foi vice-presidente e diretora-geral da eBay para as áreas de moda.