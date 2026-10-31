Polícia alemã mobilizada em todo o país devido à previsão de manifestações

A Polícia alemã foi este sábado mobilizada em todo o país, e os estabelecimentos comerciais protegeram as montras com tapumes em antecipação das manifestações que deverão juntar dezenas de milhares de jovens.

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Os organizadores do movimento GenZ regelt! (A Geração Z vai tratar disso!) preveem mais de 170 mil participantes em mais de 30 cidades, incluindo Berlim, Frankfurt e Colónia.

Estas manifestações são inspiradas por movimentos semelhantes noutros países europeus, principalmente em França e Itália, onde os jovens manifestaram a sua indignação com as elites políticas, que acusam de ignorar as suas preocupações.

O movimento GenZ regelt! afirma rejeitar toda a violência, mas a Polícia está a tomar precauções: milhares de polícias foram mobilizados, e algumas joalharias de luxo e boutiques de roupa protegeram as suas montras com tapumes para evitar possíveis saques.

As reivindicações do movimento vão desde o elevado custo de vida e a precariedade das escolas até aos cortes orçamentais e, de forma mais abrangente, o que referem como decisões políticas tomadas sem a devida consideração pelos jovens.

“A situação dos jovens é precária e, mesmo assim, continuam sem ser ouvidos”, disse Veronika Dinter, porta-voz do movimento, citada pela agência noticiosa France Presse. “As instituições destinadas a preparar os jovens para a vida têm financiamento insuficiente“, acrescentou.

Os manifestantes denunciam também o aumento acentuado das despesas militares e um novo programa de serviço voluntário criado para reforçar as fileiras do Exército, que, segundo eles, abrirá caminho à reintrodução do serviço militar obrigatório.

As autoridades temem que as manifestações, organizadas para o “Halloween”, possam ser marcadas por violência semelhante à verificada em outras partes da Europa.

Grandes manifestações estão também previstas para hoje em França. Os protestos de 17 de outubro provocaram alguns dos piores distúrbios que o país assistiu nos últimos anos, noticiou a France Presse (AFP).

Berlim está em contacto com as autoridades francesas e italianas devido às preocupações com a presença de ativistas radicais vindos do estrangeiro para se juntarem aos protestos na Alemanha.

As autoridades, no entanto, afirmam não ter encontrado provas de planos concretos de violência.

O movimento “A Geração Z é que manda!” afirma que “os grupos extremistas, os símbolos inconstitucionais, o racismo e o discurso de ódio não têm lugar no nosso país, independentemente da sua filiação“.