Polícia londrina detém 48 pessoas por manifestação de apoio a grupo pró-palestiniano

A polícia britânica deteve este sábado 48 pessoas no centro de Londres por participarem numa manifestação de apoio ao grupo pró-palestiniano Palestine Action, classificado como organização terrorista no Reino Unido, dias antes de uma audiência no Supremo Tribunal.

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O grupo foi classificado como organização terrorista em julho de 2025 pelo governo trabalhista na sequência de vários atos de vandalismo, que incluíram um na base da Royal Air Force e um ataque às instalações da empresa de armamento israelita Elbit Systems, em Bristol. Qualquer manifestação de apoio à organização constitui crime punível por lei.

Apesar da proibição, confirmada pela justiça em junho, centenas de manifestantes concentraram-se hoje junto à Embaixada dos Estados Unidos em Londres — país que também designou o Palestine Action como “organização terrorista estrangeira” em agosto.

A maioria dos participantes exibia cartazes com a inscrição: “Oponho-me ao genocídio, apoio o Palestine Action“.

Esta tarde, a Polícia Metropolitana de Londres confirmou a detenção de 48 pessoas, informando na rede social X que as forças de segurança continuavam no local a efetuar detenções. Uma ação semelhante registou-se também em Edimburgo, na Escócia.

A detenções ocorrem antes do Supremo Tribunal examinar, na quarta e quinta-feira, o recurso apresentado pela cofundadora do grupo, Huda Ammori, contra a proibição da organização.

Segundo dados da associação Defend Our Juries, promotora dos protestos, já foram registadas mais de 3.900 detenções desde a entrada em vigor da interdição, sem contar com as efetuadas este sábado.

“Não há qualquer fundamento legal para esta proibição. Classificá-los como terroristas é um ato puramente político que desvirtua o próprio conceito de terrorismo”, declarou à agência France Press Steve Masters, ex-militar da Royal Air Force de 56 anos, já detido quatro vezes em protestos anteriores.