Sócios do Benfica aprovam contas de 2025/26 com 73,68% dos votos

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Os sócios do Benfica aprovaram este sábado, em Assembleia-Geral (AG), o relatório de gestão e contas individuais e consolidadas referentes ao exercício de 2025/26, com 73,68% de votos favoráveis.

De acordo com a informação prestada pelos meios oficiais do clube, as contas do clube receberam 73,68% de votos favoráveis, tendo-se registado 26,32% de votos contra, numa AG que decorreu entre as 09h00 e as 19h00 no pavilhão n.º2 do Estádio da Luz, em Lisboa, e que contou com a participação, presencial e online, de 8.190 sócios.

No exercício de 2025/26, o Grupo Benfica registou um resultado líquido consolidado positivo de 23,9 milhões de euros, dos quais 16,3 ME são atribuíveis ao clube. Já o resultado das contas individuais foi positivo em 16,15 ME.

Também durante a reunião magna de hoje, Rui Costa apresentou o novo emblema do clube da Luz, que, segundo o presidente, “vai ao encontro do que ficou definido aquando da última revisão dos estatutos“. Este novo emblema já vai, de acordo com Rui Costa, constar dos novos cartões de sócio que serão entregues após a renumeração que decorre atualmente e será, também, introduzido gradualmente “em todas as áreas do clube ao longo dos próximos meses”.