Tripulantes da Azores Airlines admitem greve de três dias se empresa não responder a reivindicações
A possibilidade de paralisação foi aprovada esta sexta-feira, 30 de outubro, numa Assembleia Geral Extraordinária do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC).
Os tripulantes de cabine da Azores Airlines admitem avançar para uma greve de até três dias caso a administração da companhia não apresente, no prazo de dez dias, respostas e soluções concretas para um conjunto de reivindicações laborais.
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A possibilidade de paralisação foi aprovada esta sexta-feira, 30 de outubro, numa Assembleia Geral Extraordinária do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC).
A moção apresentada pela direção do sindicato foi aprovada por maioria, com 48 votos a favor, cinco contra e oito abstenções, num total de 61 associados participantes, incluindo os representados por procuração.
Entre as reivindicações aprovadas estão o cumprimento do Acordo de Empresa (AE), a correção de irregularidades no escalonamento e na contagem da antiguidade de tripulantes que estiveram de baixa médica por períodos superiores a 30 dias e o reconhecimento de faltas justificadas nos termos da lei e do acordo.
O sindicato exige ainda a reposição dos direitos dos tripulantes com horário flexível, a revogação de uma nota do Piloto-Chefe que impede a utilização dos lugares de descanso do Airbus A321 previstos no Acordo de Empresa e o respeito pelos critérios convencionados para a marcação de férias em épocas festivas.
A revisão do número de tripulantes afetos a cada base operacional, com critérios que o sindicato considera deverem ser objetivos e transparentes, integra igualmente o conjunto de exigências.
Na moção, o SNPVAC aponta um clima de crescente insatisfação entre os tripulantes, acusando a empresa de incumprimentos sucessivos do Acordo de Empresa e de interpretar unilateralmente algumas das suas disposições. O sindicato refere também a falta de resolução de diferendos discutidos em Comissão Paritária, nomeadamente os relacionados com voos excecionados para BDA e cancelamentos de atividade durante os tempos de transporte.
O documento aborda ainda a situação financeira e operacional da companhia, a redução de rotas deficitárias e a falta de informação sobre o processo de privatização da Azores Airlines, manifestando preocupação com a estabilidade da operação e a manutenção dos postos de trabalho.
Os tripulantes sublinham que a moção não tem como objetivo reivindicar aumentos salariais, tendo em conta a situação financeira da companhia, mas exigir o cumprimento do acordo coletivo e o respeito pelos direitos laborais já estabelecidos.
A Assembleia Geral mandatou a direção do SNPVAC para desenvolver as diligências necessárias e recorrer aos meios legais de luta sindical, incluindo a convocação de até três dias de greve, caso não sejam apresentadas respostas consideradas satisfatórias no prazo de dez dias.
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