Tripulantes da Azores Airlines admitem greve de três dias se empresa não responder a reivindicações

Os tripulantes de cabine da Azores Airlines admitem avançar para uma greve de até três dias caso a administração da companhia não apresente, no prazo de dez dias, respostas e soluções concretas para um conjunto de reivindicações laborais.

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A possibilidade de paralisação foi aprovada esta sexta-feira, 30 de outubro, numa Assembleia Geral Extraordinária do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC).

A moção apresentada pela direção do sindicato foi aprovada por maioria, com 48 votos a favor, cinco contra e oito abstenções, num total de 61 associados participantes, incluindo os representados por procuração.

Entre as reivindicações aprovadas estão o cumprimento do Acordo de Empresa (AE), a correção de irregularidades no escalonamento e na contagem da antiguidade de tripulantes que estiveram de baixa médica por períodos superiores a 30 dias e o reconhecimento de faltas justificadas nos termos da lei e do acordo.

O sindicato exige ainda a reposição dos direitos dos tripulantes com horário flexível, a revogação de uma nota do Piloto-Chefe que impede a utilização dos lugares de descanso do Airbus A321 previstos no Acordo de Empresa e o respeito pelos critérios convencionados para a marcação de férias em épocas festivas.

A revisão do número de tripulantes afetos a cada base operacional, com critérios que o sindicato considera deverem ser objetivos e transparentes, integra igualmente o conjunto de exigências.

Na moção, o SNPVAC aponta um clima de crescente insatisfação entre os tripulantes, acusando a empresa de incumprimentos sucessivos do Acordo de Empresa e de interpretar unilateralmente algumas das suas disposições. O sindicato refere também a falta de resolução de diferendos discutidos em Comissão Paritária, nomeadamente os relacionados com voos excecionados para BDA e cancelamentos de atividade durante os tempos de transporte.

O documento aborda ainda a situação financeira e operacional da companhia, a redução de rotas deficitárias e a falta de informação sobre o processo de privatização da Azores Airlines, manifestando preocupação com a estabilidade da operação e a manutenção dos postos de trabalho.

Os tripulantes sublinham que a moção não tem como objetivo reivindicar aumentos salariais, tendo em conta a situação financeira da companhia, mas exigir o cumprimento do acordo coletivo e o respeito pelos direitos laborais já estabelecidos.

A Assembleia Geral mandatou a direção do SNPVAC para desenvolver as diligências necessárias e recorrer aos meios legais de luta sindical, incluindo a convocação de até três dias de greve, caso não sejam apresentadas respostas consideradas satisfatórias no prazo de dez dias.