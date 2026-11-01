APS reforça urgência em criar sistema de proteção para apoio em catástrofes naturais

Após os severos impactos provocados por intempéries e catástrofes naturais na Península Ibérica, a Associação Portuguesa de Seguradores (APS) alerta para a urgência de Portugal implementar um sistema de proteção catástrofes naturais e compensação eficaz. A experiência em Espanha demonstra como uma resposta coordenada entre a proteção civil, o Estado e as seguradoras permite apoiar rapidamente cidadãos e empresas afetados por inundações, tempestades e outros eventos extremos, garantindo a sustentabilidade do setor dos seguros.

Terramoto de Lisboa. A história vai repetir-se?

Enquanto no país vizinho o Consórcio de Compensação funciona como um verdadeiro fundo de garantia que assegura a cobertura de bens e pessoas abrangidos por apólices básicas, em Portugal persiste uma lacuna crítica no acesso a indemnizações em situações de emergência. A destruição provocada por fenómenos meteorológicos de grande escala atinge habitações, empresas, fábricas e veículos, demonstrando que a ausência de um mecanismo coletivo deixa milhares de famílias expostas a perdas financeiras.

A APS reitera, assim, a necessidade imperativa de criar um fundo nacional mutualizado em que o setor privado e o Estado colaborem para salvaguardar o património de famílias e empresas face ao agravamento previsível do risco climático.

O podcast catástrofes naturais da APS para consciencialização pública

Para promover a consciencialização pública e debater soluções concretas de mitigação, a APS, em colaboração com Celso Paiva Sol, lançou o podcast catástrofes naturais intitulado “Não é se, é quando“, divulgado em parceria com o jornal Observador. Ao longo de cinco episódios focados nas vulnerabilidades específicas do território nacional, diversos especialistas partilham conhecimentos sobre o impacto real de eventos extremos, capacitando a sociedade civil e promovendo uma reflexão profunda sobre o papel da prevenção, da proteção civil e da transferência de riscos através de seguros.

Como ouvir o podcast online e considerar a preparação perante catástrofes naturais

Se procura informação especializada, aceda aos episódios disponibilizados pela APS no Spotify e acompanhe a reflexão sobre o futuro da segurança coletiva. Os episódios da série abordam de forma detalhada os principais riscos ambientais que ameaçam o país, desde a avaliação do risco sísmico e a urgência de mecanismos de proteção contra terramotos até ao impacto devastador das cheias e chuvas torrenciais em infraestruturas e habitações.

Compreender a interação entre a preparação individual, a atuação das forças de proteção civil e o enquadramento estratégico prestado pelos seguros é fundamental para garantir uma resposta eficaz e resiliente perante a inevitabilidade das catástrofes naturais em território nacional.