Binance retoma levantamentos após roubo recorde

A Binance retomou este domingo os levantamentos de criptomoedas por fases, mais de dois dias depois de os suspender na sequência de um ataque informático que desviou mais de 6 mil milhões de dólares, noticia a Bloomberg (acesso pago). A reabertura começou pelo bitcoin, após a paralisação anunciada na sexta-feira de manhã na Ásia.

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A primeira fase abrange também o Ether e as stablecoins USDT, da Tether, e USDC, da Circle. A Binance explica que está a dar prioridade aos ativos com maior procura na última semana e que cada combinação de rede e criptomoeda só será reaberta após testes de estabilidade e segurança.

O FBI atribuiu no sábado o ataque à Coreia do Norte e identificou o grupo TraderTraitor como responsável. FBI A polícia federal norte-americana já tinha associado esta unidade ao ataque de 2025 à Bybit, até então o maior roubo de criptomoedas. A Binance aponta para o comprometimento do portátil de um engenheiro e para outros pontos de intrusão, sem ter encontrado indícios de fuga de chaves privadas.

A Binance afirma ter reposto a maior parte dos ativos roubados e garante que suportará integralmente as perdas, sem as transferir para os utilizadores. Richard Teng, copresidente executivo, disse que a cobertura é possível graças ao investimento das receitas em criptomoedas. Yi He, que partilha a liderança, afirmou que as receitas deste ano chegam para cobrir o montante perdido.

Segundo dados da DefiLlama citados pela Bloomberg, a Binance detém cerca de 135 mil milhões de dólares em ativos, contra 29 mil milhões na OKX, a segunda maior plataforma. O fundo de emergência SAFU foi criado em 2018 para proteger clientes em situações extremas. Em 2024, a Binance indicou que este fundo era habitualmente mantido em cerca de mil milhões de dólares.