Como cortar 200 euros na conta da luz sem gastar um cêntimo

Finanças Pessoais

Como cortar 200 euros na conta da luz sem gastar um cêntimopremium

O preço da eletricidade no mercado grossista mais do que duplicou num ano e a subida está a caminho da fatura. Antes de a conta da luz encarecer em janeiro, saiba onde cortar e que erros evitar.

Há também contratos que pedem leitura atenta. Algumas empresas instalam painéis no telhado do cliente em troca de uma parte da energia ou das receitas, com contratos que podem durar até 15 anos. Antes de assinar, confirme três coisas: como se dividem os ganhos, de quem são os painéis quando o contrato acaba e se a empresa está registada na DGEG.

Quem assinar um contrato à porta de casa ou ao telefone pode desistir sem pagar nada nem dar explicações. Na eletricidade, o prazo é de 14 dias, ou de 30 se o…

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