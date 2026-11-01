Compreenda a Cobertura de Fenómenos Sísmicos

⚡ ECO Fast A proteção do património imobiliário em Portugal é insuficiente, com apenas a cobertura contra incêndios sendo obrigatória, enquanto 81% das habitações carecem de seguro sísmico.

A maioria das famílias deveria considerar a contratação de um seguro multirriscos habitação, que pode incluir proteção contra sismos, dada a vulnerabilidade geológica do país.

A escolha de uma cobertura sísmica adequada pode mitigar perdas financeiras significativas, assegurando a estabilidade patrimonial das famílias em caso de desastres naturais.

A proteção do património imobiliário familiar vai muito além das exigências legais mínimas impostas aos proprietários de imóveis em Portugal.

Apenas a garantia contra o risco de incêndio é obrigatória por lei, aplicando-se exclusivamente aos edifícios constituídos em regime de propriedade horizontal. No entanto, perante a vulnerabilidade geológica do território nacional e a eventualidade de ocorrência de abalos de terra de grande intensidade, a grande maioria das famílias deveria optar sensatamente por contratar um seguro multirriscos habitação abrangente uma vez que 81% das habitações se encontram sem cobertura sísmica. Esta solução faculta uma proteção alargada contra diversos riscos patrimoniais, podendo incluir expressamente a garantia facultativa contra fenómenos sísmicos para salvaguardar a estrutura do imóvel e os bens da família.

Sabe se o seu seguro multirriscos habitação tem cobertura sísmica?

Por se tratar de uma garantia estritamente opcional, a inclusão de proteção contra sismos exige que a mesma esteja devidamente contratada e descrita nas condições particulares da apólice. Os proprietários devem verificar minuciosamente a sua documentação contratual ou contactar diretamente a companhia de seguros para confirmar se o imóvel se encontra protegido contra terramotos, maremotos ou tremores de terra. Aquilo que fica efetivamente protegido em caso de sinistro depende do acordo estabelecido entre as partes, sendo possível garantir os danos no edifício, os prejuízos causados ao recheio e mobiliário do lar, ou optar por uma cobertura integral que salvaguarde ambos perante a ocorrência de catástrofes naturais geológicas.

Sabe até onde o seu seguro vai poder ajudá-lo?

Para além de validar a presença desta proteção na apólice, é fundamental analisar em detalhe os limites de indemnização e as condições contratuais fixadas. O montante máximo a ressarcir em caso de sinistro depende estritamente do limite de capital seguro estabelecido, sendo também indispensável verificar as exclusões previstas e a franquia contratada, a qual representa a percentagem ou valor do prejuízo que fica a cargo do próprio segurado. No caso dos arrendatários, embora a obrigação de segurar as paredes do imóvel pertença ao proprietário, quem vive num imóvel arrendado pode e deve subscrever um seguro multirriscos habitação direcionado para o seu recheio, adicionando a cobertura de fenómenos sísmicos para evitar perdas financeiras graves na eventualidade de um desastre.

Que fatores influenciam o preço da cobertura sísmica?

O valor cobrado por esta proteção adicional, denominado prémio, varia entre as diferentes companhias do setor, dado que cada seguradora é totalmente livre de determinar o seu preço no mercado. Na fixação do prémio, as seguradoras ponderam fatores essenciais como o nível de risco sísmico do concelho onde o imóvel se situa, a idade da construção e o capital total seguro. No caso do recheio da habitação, é importante avaliar regularmente o valor dos bens, para garantir que o capital seguro se mantém adequado e que os pertences estão devidamente protegidos em caso de sinistro. Compreender estas especificidades e contratar uma cobertura de fenómenos sísmicos ajustada às necessidades da habitação permite mitigar eficazmente o impacto financeiro dos sismos, garantindo a estabilidade patrimonial das famílias portuguesas perante a incerteza de futuros eventos geológicos.