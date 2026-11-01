ECO da Semana

ECO da Semana: ‘Midterms’, contas da EDP e audições do OE2027

O evento central são as eleições intercalares nos EUA, numa semana em que continua a 'earnings season'. Fique a par dos principais acontecimentos com impacto na economia e nos mercados esta semana.

A semana em 30 segundos

  • Democratas estão à frente dos Republicanos nas sondagens, mas não há certezas quanto ao desfecho das eleições intercalares americanas de terça-feira. O impacto do resultado será sentido na economia, nos mercados e na geopolítica.
  • A época de resultados prossegue. No PSI destaque para as empresas do grupo EDP e também para as contas da NOS, CTT e Corticeira Amorim.
  • Nos dados macroeconómicos há números da dívida pública e emprego por cá, enquanto lá fora serão a inflação na Zona Euro e o emprego em setores não agrícolas dos EUA a captar as atenções de analistas e investidores.

Segunda-feira, 2 de novembro

O governador do Banco de Portugal, Álvaro Santos Pereira, fala numa conferência de imprensa de apresentação do Boletim Económico de outubro, em Lisboa, 7 de outubro de 2026.TIAGO PETINGA/LUSA

Banco de Portugal divulga dívida pública, empréstimos e depósitos (11h00)

O Banco de Portugal publica os números da dívida pública em setembro. Em agosto, o endividamento do Estado situou-se em 285,6 mil milhões de euros, registando uma queda de 600 milhões de euros face ao mês anterior.

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O banco central liderado por Álvaro Santos Pereira divulga também as taxas de juro e os montantes de novos empréstimos e depósitos em setembro. No último conjunto de dados os destaque foi a taxa de juro média das novas operações de crédito à habitação, que aumentou 0,03 pontos percentuais, para 3%, no quinto mês consecutivo de subida e no valor mais elevado desde abril de 2025.  Em relação aos depósitos,

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BPI e Corticeira Amorim apresentam contas do terceiro trimestre

O BPI, controlado pelo Caixabank, é terceiro banco a apresentar resultados dos nove meses até setembro, depois de o BCP ter anunciado uma subida de 12,6% nos lucros para 873,7 milhões de euros até setembro. Em sentido contrário, o Santander Totta reportou uma quebra de 9% para 663,8 milhões de euros, com os resultados pressionados por custos extraordinários com a transformação da rede de agências e reformas antecipadas de colaboradores. No primeiro semestre, o BPI apresentou um lucro líquido de 239 milhões de euros, menos 13% do que no período homólogo devido a itens one offs no ano anterior.

Já a Corticeira Amorim reportou na primeira metade do ano um trambolhão de 31,7% nos lucros, castigada por uma descida de 5,8% nas vendas e por custos não recorrentes avaliados em 14,7 milhões e “relacionados com a implementação da reestruturação do segmento de pavimentos da Amorim Cork Solutions.

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Terça-feira, 3 de novembro

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald TrumpLusa

Eleições intercalares nos Estados Unidos

  • Porque é importante e o que esperar:

“O principal acontecimento nos EUA serão as eleições intercalares, nas quais os Democratas estão em vias de ganhar“, antecipam os analistas do Lloyds Bank. Estão em disputa os 435 lugares, correspondentes à totalidade da Câmara dos Representantes, 35 dos 100 lugares no Senado e ainda a escolha de governador em 36 estados e três territórios norte-americanos.

As sondagens apontam para uma vantagem expressiva do Partido Democrata sobre os republicanos de Donald Trump na disputa pelo Congresso. Segundo a média do RealClearPolitics, atualizada com inquéritos realizados até 26 de outubro, os democratas recolhem 51,4% das intenções de voto, contra 43,2% dos republicanos. A média de sondagens da CNN, de 27 de outubro, aponta para uma vantagem ainda maior, de nove pontos (52% contra 43%).

Para os analistas do Lloyds, “as implicações para os mercados incluem: (i) um risco potencialmente ainda maior de notícias negativas relacionadas com Trump e a volatilidade de mercado associada; (ii) a perspetiva de que as regulamentações em matéria de IA e tecnologia avancem e afetem o sentimento do mercado acionista; e (iii) uma negociação sobre o teto da dívida que poderá ser mais tensa no próximo ano.

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Resultados da Nos e dos CTT

  • Porque é importante e o que esperar:

Duas cotadas do PSI apresentam resultados. A telecom liderada por Miguel Almeida teve lucros de 116,8 milhões de euros no primeiro semestre do ano, o que representa uma queda de 21% em relação aos primeiros seis meses de 2024, penalizado pelas mais-valias registadas no ano passado e taxas de atividade.

No caso dos correios, a queda dos lucros no primeiro semestre foi ainda maior: 41,6% face ao mesmo período do ano passado para 12,9 milhões de euros. Para a quebra contribuíram custos incorridos na conclusão do negócio com a DHL e encargos de reestruturação relacionados com medidas de eficiência que estão a ser tomadas no segmento Correios e Serviços. Adicionalmente, a empresa indicou estar sob pressão devido ao “contexto regulatório” na União Europeia, pelo que reviu em baixa o guidance para 2026, esperando agora um resultado operacional recorrente no intervalo de 115 a 125 milhões de euros.

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Quarta-feira, 4 de novembro

Eurostat revela subida do preços na Zona Euro (10h00)

  • Porque é importante e o que esperar:

Em Portugal já é conhecida a variação homóloga do Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) , indicador que permite comparações entre os Estados-membros da União Europeia: 3,9% na estimativa rápida do INE para outubro, superior aos 3,6% do mês anterior. Esta quarta-feira, o Eurostat compila as variações no bloco da moeda única, numa altura em que os preços da energia estão a disparar devido às guerras no Médio Oriente e na Ucrânia.

Em setembro, o IHPC da Zona Euro fixou-se nos 3,8%, uma subida significativa face aos 3,2% registados em agosto e o valor mais alto em três anos, e que afastou a taxa da meta de 2% pretendida pelo Banco Central Europeu (BCE). No caso da União Europeia como um todo, os valores foram semelhantes.

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Dados do emprego entre julho e setembro (11h00)

  • Porque é importante e o que esperar:

O INE anuncia os dados do emprego no terceiro trimestre, numa altura em que o mercado de trabalho em Portugal demonstra escassa folga.  O segundo trimestre do ano foi sinónimo de um recuo do desemprego registado, tanto face aos três meses anteriores, como em comparação com o verificado há um ano. A taxa de desemprego fixou-se em 5,3%, sendo este o valor mais baixo desde, pelo menos, 2011. Já a população empregada aumentou para cerca de 5,4 milhões de pessoas, o que corresponde ao total mais elevado desde o primeiro trimestre de 2011.

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Quinta-feira, 5 de novembro

Cotadas do grupo EDP apresentam contas

  • Porque é importante e o que esperar:

Na apresentação dos lucros do primeiro semestre, a EDP mostrou otimismo sobre o resto do ano, apontando para um lucro de 1,4 mil milhões de euros em 2026, quando antes previa entre 1,2 mil milhões e 1,3 mil milhões, refletindo uma melhoria em todas as áreas de negócio. Para os nove meses,  o grupo liderado por Miguel Stilwell d’Andrade já informou que registou subidas ligeiras tanto na geração como na capacidade instalada.

No caso da EDP Renováveis, o resultado líquido de 184 milhões de euros na primeira metade de 2026 ficou 96% acima do período homólogo, impulsionado pelo desempenho operacional e ganhos em transações de ativos. O CEO destacou na altura que 70% do objetivo de crescimento até 2028 já está garantido, com a empresa a registar agora uma capacidade instalada de 20,5 GW, enquanto promove otimizações operacionais com inteligência artificial.

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Banco de Inglaterra deve subir taxa de juro (12h00)

  • Porque é importante e o que esperar:

“Prevemos que o Comité de Política Monetária (MPC) do Banco de Inglaterra aumente a taxa de juro de referência em 25 pontos base, para 4,00%, alinhando-se com uma tendência mais ampla de endurecimento da política monetária por parte dos principais bancos centrais”, avançam os analistas do Lloyds Bank.

A projeção de um primeiro aumento no custo da libra é partilhada pela maioria dos economistas, com 54 de 63 inquiridos numa sondagem da Reuters a apontarem nesse sentido. A inflação anual acelerou pela terceira vez consecutiva em setembro, para 3,5%, máximos de 11 meses, e deixa pouco espaço de manobra para o CPM. A confirmar-se, será a primeira vez desde de agosto de 2023 que o banco central liderado por Andrew Bailey irá aumentar as taxas de juro.

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Sexta-feira, 6 de novembro:

OE2027: Miranda Sarmento ouvido no ‘dia D’ para propostas de alteração

  • Porque é importante e o que esperar:

O Ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, encerra o ciclo de audições parlamentares dedicado à apreciação na especialidade da proposta orçamental, depois de o documento ter sido aprovado na generalidade com a abstenção do PS. Em cima da mesa estarão as previsões económicas do Governo, que apontam para um crescimento de 2,1% em 2027 e um excedente orçamental de 0,1% do PIB, bem como o impacto das alterações que os partidos pretendem introduzir no documento.

Os partidos podem apresentar essas propostas até ao final de sexta-feira, abrindo assim caminho à negociação das medidas que poderão integrar a versão final do Orçamento. O PS já garantiu que pretende avançar com iniciativas de apoio às famílias, mas sem comprometer o saldo orçamental previsto pelo Executivo. Por sua vez, Miranda Sarmento tem apelado à preservação do equilíbrio das contas públicas. As propostas serão discutidas e votadas na especialidade entre 18 e 23 de novembro, estando a votação final global do Orçamento marcada para 24 de novembro.

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Emprego dos EUA podem servir de guia para a Fed (13h30)

  • Porque é importante e o que esperar:

Na próxima semana, “o calendário de dados está fortemente centrado nos EUA, onde a atenção se centrará nos mercados de trabalho”, escreveu Liam Walsh, economista da Allianz Global Investors (GI). O mercado de trabalho tem-se mostrado estável nos últimos meses, com o número de novos empregos nos setores não-agrícolas a aumentar em 29 mil em setembro e a taxa de desemprego a rondar os 4,2%, recordou. Ainda assim, esse é o número de postos de trabalho criados, ficou bem abaixo dos 90 mil no consenso de previsões dos analistas.

“Qualquer indício de endurecimento das condições do mercado de trabalho poderá levar a Reserva Federal a aumentar ainda mais as taxas de juro”, explicou.

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