Economia Azul puxa corretora de seguros Howden a lançar operação na Madeira

A corretora de seguros Howden Portugal anunciou a abertura de uma operação na Região Autónoma da Madeira, que ficará sob a liderança de André Correia. Segundo a empresa, “a iniciativa reforça a presença da corretora no mercado nacional e traz a Howden para mais perto das empresas e organizações com atividade na Região”.

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A operação é dirigida a grandes empresas, entidades públicas, armadores e operadores com interesses marítimos, industriais ou estratégicos. O modelo junta presença local ao acesso aos mercados internacionais de seguro e resseguro, para responder a riscos de maior complexidade.

O foco estará nos riscos marítimos, na economia azul e nos riscos empresariais complexos. A Howden quer acompanhar de forma mais próxima os clientes da região com exposição a riscos marítimos e industriais, e a operação faz parte do seu plano de crescimento em Portugal.

André Correia tem percurso no setor segurador desde 2008, tanto em companhias de seguros como na corretagem. As suas principais áreas de especialização incluem riscos marítimos e economia azul, multirriscos industriais, instalações críticas, cyber e créditos de carbono.

Que oportunidades vê a Howden vê na Madeira

A aposta da corretora na Madeira assenta numa realidade geográfica e económica. Território insular no Atlântico, a Madeira depende de ligações marítimas e aéreas, está exposta ao clima do oceano e concentra navios, portos, cruzeiros e alojamento turístico.

São riscos de valor elevado segundo a Howden, que obrigam a dominar áreas como casco, carga e responsabilidade civil do armador (P&I) e a saber colocar capacidade junto dos principais mercados de seguro e resseguro. Com presença no terreno, a avaliação do risco e o acompanhamento de sinistros passam a ser feitos mais perto do cliente.

Como fatores mais objetivos a Howden destaca o peso de 12,1% da economia do mar no valor acrescentado bruto regional, quase o triplo do peso nacional. Ainda 13.626 postos de trabalho, 11,5% do emprego regional e, dos 142 navios comerciais no Registo Internacional de Navios da Madeira em 2010, passou-se para 1.027 em 2024. Sendo já o terceiro maior Registo da Europa, os armadores estimam em mais de 2.000 as embarcações inscritas na Madeira nos próximos cinco anos.

Rubén Martínez, Country Manager da Howden Portugal, explica que a integração de André Correia serve para “elevar a capacidade da corretora na gestão de riscos complexos, assente em especialização, proximidade e acesso aos grandes mercados internacionais”. Sobre a Madeira, destaca a sua projeção internacional e vê na região uma oportunidade estratégica para a Howden criar uma posição duradoura.

A Howden foi fundada em Londres, em 1994, e é, segundo a própria empresa, o maior corretor de seguros independente do mundo. Tem mais de 28.000 colaboradores em 90 territórios de 56 países, cerca de 6.000 dos quais acionistas, e gere mais de 48 mil milhões de dólares americanos em prémios. Está a operar em Portugal continental desde 2016.