Empresas de IA precisam dos media mas com remuneração justa

As empresas de Inteligência Artificial precisam dos media, mas é necessário que haja uma remuneração justa pelos conteúdos, afirma Stephen Fozard, da Global Alliance for Media Innovation da WAN-IFRA.

As empresas de Inteligência Artificial (IA) precisam dos media, mas é necessário que haja uma remuneração justa pelos conteúdos, afirma o diretor de projetos da Global Alliance for Media Innovation da WAN-IFRA (World Association of News Publishers), afirma, em entrevista à Lusa. As empresas de inteligência artificial (IA) “não são nossas inimigas, elas precisam de nós, sabemos disso”, sublinha Stephen Fozard.

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Agora, “é preciso que haja uma remuneração justa. Não é aceitável que elas simplesmente recolham material escrito” por jornalistas, “que são remunerados para realizar esse trabalho. Não se trata de conteúdo gratuito. É um produto e nós vendemos conteúdo“, reforça o responsável que esteve recentemente em Lisboa por ocasião do iNOVA Media Lab Fest.

Sobre o projeto que lidera, a aliança global para a inovação em media, o responsável salienta que na rede de pessoas com quem trabalha em projetos inovadores estão a AFP, a DPA, a APA e talvez uma dia a Lusa. Esta rede é importante porque, primeiro, é “um grupo, uma comunidade”.

“Criámos uma comunidade de pessoas que não se conheciam. Se considerarmos todas as pessoas que participaram desde o primeiro evento até o décimo [do Media Lab Days] — que é o de hoje —, vemos que muitas ainda mantêm contato, falam com frequência e interagem regularmente”, conta. Aliás, na manhã da entrevista, Stephen Fozard encontrou quatro pessoas que não via há cinco anos, mas existe “um relacionamento real”. Portanto, o sentimento de “comunidade é muito importante”.

Depois, “outro ponto que eu destacaria é a IA aplicada a bases de conhecimento — especificamente a IA generativa“, que apesar dos riscos, também oferece uma “imensa gama de oportunidades”. Aliás, “não vejo uma revolução tão significativa desde a chegada da Internet”, admite Stephen Fozard.

Na verdade, a IA generativa “faz parte desse contexto mais amplo, mas leva as coisas um passo adiante” e o desafio é que ela contorna os ‘sites’ de notícias. Como conselho aos media portugueses, o diretor sugere que “não tentem fazer sozinhos”. Até porque “há muito que se pode aprender com outras pessoas — incluindo os media portugueses — que também têm interesse em dialogar e colaborar entre si“.

Outro ponto, “que está intimamente relacionado com isso, é observar o que a WAN-IFRA está a fazer. Sei que soa algo bastante corporativo, mas somos uma organização baseada em membros. Não visamos o lucro. A nossa atuação é viabilizada pelas contribuições dos nossos associados, trabalhamos para eles”, enfatiza. “Vejam todos os relatórios que estamos a escrever”, prossegue, citando cinco estudos de caso.

Por isso, “recomendo que se interessem pelo que está a ser feito fora da sua própria organização, pois há pessoas que já realizaram esse trabalho antes — aprendam com elas. Conversem com seus pares, inclusive com aqueles que estão em outros países. E digo isso também aos portugueses: participem nos nossos eventos e aprendam uns com os outros”, remata.

E, claro, “hoje o principal desafio é a IA. Há muitas oportunidades, mas também muitos desafios. Por outro lado, percebo algo bastante tranquilizador no momento: parece que, hoje, os ‘publishers’ [editores de notícas] falam muito mais com uma voz única do que faziam há 15 anos”, remata.