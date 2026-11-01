“Estado não deve ser o garante de tudo e de todos”, avisa João Silva Lopes
Na 7ª edição da Conferência Anual do ECOseguros, o secretário de Estado do Tesouro defendeu o papel das seguradoras e desafiou o setor a aderir aos seguros de exportação. Veja aqui a intervenção.
O secretário de Estado do Tesouro e das Finanças, João Silva Lopes, esteve presente na 7ª edição da Conferência Anual do ECOseguros. Na sua intervenção perante uma audiência composta por centenas de pessoas, o governante abordou a atuação do Executivo e a necessidade de cooperação com o setor privado na proteção das famílias e empresas.
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Explicou que o Governo tem focado esforços na redução da dívida, na melhoria dos serviços públicos, na desburocratização e no aumento do rendimento disponível, sublinhando que, por isso, “o país está neste momento com níveis de confiança e numa situação incomparavelmente superior ao que estava quando este governo entrou em funções”.
Mas, para o governante, a proteção social não pode anular a responsabilidade dos privados, defendendo que “o Estado não deve substituir o mercado nem deve ser o garante de tudo e de todos”. Silva Lopes defendeu que cabe às seguradoras assumir um papel central na salvaguarda financeira das famílias e das empresas.
Por sua vez, lançou ainda um repto operacional às companhias de seguros para apoiarem a internacionalização da economia, desafiando o setor a unir-se ao Banco de Fomento: “fica aqui o desafio para as seguradoras aderirem a este protocolo” de seguros de exportação.
Veja aqui na íntegra a intervenção de João Silva Lopes, secretário de Estado do Tesouro e das Finanças.
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