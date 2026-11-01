Galp move ação de 523 mil euros contra ex-gestor e família

A Galp Gás Natural e a Petrogal avançaram com uma ação judicial contra o ex-administrador Pedro Ricardo e sete familiares, com um valor de 523 mil euros, noticia o Público (acesso pago). O processo deu entrada no Juízo Central Cível de Lisboa em 8 de outubro e envolve a mulher, as filhas e os genros do antigo gestor.

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A ação está identificada no Citius como uma impugnação pauliana, segundo os dados consultados pelo Público. Previsto no Código Civil, este mecanismo permite aos credores contestar atos que diminuam a garantia patrimonial dos seus créditos e comprometam a sua cobrança.

Em 2022, a Galp já tinha avançado contra Pedro Ricardo no Tribunal do Trabalho de Lisboa, reclamando mais de 3,1 milhões de euros. Esse processo seguiu para julgamento e continua sem desfecho, de acordo com o Público.

Na origem desse litígio estão perdas de 60 milhões de euros registadas em 2020 com a negociação de derivados sobre licenças de emissão de CO2, segundo informação então noticiada pelo Expresso e recordada pelo Público. Pedro Ricardo era o responsável de topo pela área e acabou por ser afastado, refere o jornal.

O gestor integrou a administração da Galp entre 2015 e 2019. Antes disso, liderou a Galp Gás Natural, após ter entrado na Transgás em 1994. O seu percurso incluiu a negociação de contratos de venda de gás de longo prazo com distribuidoras locais e centrais elétricas.