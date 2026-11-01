Galp move ação de 523 mil euros contra ex-gestor e família
A nova ação envolve Pedro Ricardo, a mulher, as filhas e os genros. O grupo já tem outro processo contra o antigo administrador por resolver, noticia o Público.
A Galp Gás Natural e a Petrogal avançaram com uma ação judicial contra o ex-administrador Pedro Ricardo e sete familiares, com um valor de 523 mil euros, noticia o Público (acesso pago). O processo deu entrada no Juízo Central Cível de Lisboa em 8 de outubro e envolve a mulher, as filhas e os genros do antigo gestor.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
A ação está identificada no Citius como uma impugnação pauliana, segundo os dados consultados pelo Público. Previsto no Código Civil, este mecanismo permite aos credores contestar atos que diminuam a garantia patrimonial dos seus créditos e comprometam a sua cobrança.
Em 2022, a Galp já tinha avançado contra Pedro Ricardo no Tribunal do Trabalho de Lisboa, reclamando mais de 3,1 milhões de euros. Esse processo seguiu para julgamento e continua sem desfecho, de acordo com o Público.
Na origem desse litígio estão perdas de 60 milhões de euros registadas em 2020 com a negociação de derivados sobre licenças de emissão de CO2, segundo informação então noticiada pelo Expresso e recordada pelo Público. Pedro Ricardo era o responsável de topo pela área e acabou por ser afastado, refere o jornal.
O gestor integrou a administração da Galp entre 2015 e 2019. Antes disso, liderou a Galp Gás Natural, após ter entrado na Transgás em 1994. O seu percurso incluiu a negociação de contratos de venda de gás de longo prazo com distribuidoras locais e centrais elétricas.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Galp move ação de 523 mil euros contra ex-gestor e família
{{ noCommentsLabel }}