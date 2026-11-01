Grupo Mais constrói mais de 700 fogos para arrendamento

O Grupo Mais tem mais de 700 fogos em construção destinados ao arrendamento, numa carteira que inclui residências para estudantes e habitação para profissionais, anunciou a empresa em comunicado. Os projetos inserem-se na aposta no modelo build to rent, que consiste na construção de imóveis destinados de raiz ao mercado de arrendamento. Os empreendimentos estão distribuídos por várias regiões do país, com maior incidência, nesta fase, no Centro e no Sul.

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Segundo a empresa, a proximidade a universidades, hospitais, polos de emprego e serviços é um dos critérios utilizados na escolha das localizações. A oferta dirige-se a estudantes que procuram alojamento perto das instituições de ensino e a profissionais e outras pessoas que necessitam de casa nas zonas onde estudam ou trabalham.

“O arrendamento representa uma oportunidade para desenvolver soluções habitacionais ajustadas às necessidades de diferentes públicos”, afirma o grupo no comunicado. A empresa acrescenta que continua a avaliar oportunidades de expansão noutras regiões do país.

A aposta no arrendamento alarga a atividade residencial do promotor, que tem anunciado projetos para venda. Como o ECO noticiou em abril de 2025, o Grupo Mais lançou o empreendimento Bela Vista, em Fátima, com 79 apartamentos de tipologias T2 e T3. Criada em 2015, naquela cidade, a empresa começou pela mediação imobiliária antes de se concentrar na construção e promoção. No Montijo, o grupo anunciou também o reforço da oferta residencial com os projetos Villa Galega e Vila Salgueiro, que somam 92 apartamentos, segundo informação publicada pelo ECO em outubro de 2025.

A expansão estende-se à hotelaria. Em agosto de 2025, o promotor adquiriu dois lotes na marginal da Nazaré por 7,6 milhões de euros, destinados a um edifício de uso misto e a um hotel de cinco estrelas. O valor correspondia à compra dos terrenos.

Já em outubro deste ano, o ECO noticiou que o grupo estava a negociar com cadeias nacionais e internacionais a exploração daquela unidade hoteleira, com 100 quartos e em construção na primeira linha de mar, estando então a escolha do operador em aberto.