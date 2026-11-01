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Herdeiro da Ray-Ban rejeita oferta de 3,5 mil milhões

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Rocco Basilico recusou vender os seus 12,5% na Delfin a Leonardo Maria Del Vecchio. A proposta surge no meio de disputas entre os herdeiros do fundador da Luxottica, noticia a Bloomberg.

Rocco Basilico rejeitou uma proposta de 3,5 mil milhões de euros apresentada pelo seu meio-irmão Leonardo Maria Del Vecchio para comprar a sua participação de 12,5% na Delfin, a holding familiar que detém quase um terço da EssilorLuxottica. A informação é avançada pela Bloomberg (acesso pago), que cita fontes conhecedoras do processo.

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A oferta representa uma nova tentativa de Leonardo Maria para reforçar a sua posição na sociedade. O empresário tentou anteriormente adquirir, por 10 mil milhões de euros, os 25% detidos pelos irmãos Luca e Paola, mas a administração da Delfin recusou dar garantias financeiras à operação. Leonardo Maria deixou a EssilorLuxottica no início deste ano.

O episódio agravou a rutura com Francesco Milleri, presidente executivo da EssilorLuxottica e presidente da Delfin, de quem Leonardo Maria era aliado. Cada um dos oito herdeiros de Leonardo Del Vecchio recebeu 12,5% da holding, embora as principais decisões tenham ficado nas mãos de Milleri e de outros gestores.

Apesar das críticas à gestão, Leonardo Maria apelou recentemente à pacificação da família. Numa entrevista à rádio italiana RTL 102.5, transmitida na terça-feira, o empresário de 31 anos afirmou ter instruído os seus advogados a retirar todas as ações judiciais que mantinha contra os irmãos.

As participações cotadas da Delfin valem mais de 40 mil milhões de euros e incluem investimentos no Monte dei Paschi e na Generali. Segundo o La Repubblica, Basilico vendeu em outubro uma pequena fração da sua posição a Clemente Del Vecchio por 800 mil euros. Os representantes dos dois envolvidos e a Delfin recusaram comentar a proposta rejeitada, inicialmente noticiada pelo Milano Finanza.

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