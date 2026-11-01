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Juiz arquiva processo de Trump contra Wall Street Journal sobre carta a Epstein

 Lusa,

Um juiz federal rejeitou a ação judicial multimilionária interposta por Trump contra o The Wall Street Journal e Murdoch relativa a uma reportagem que abordava as suas ligações com Jeffrey Epstein.

Um juiz federal rejeitou a ação judicial multimilionária interposta por Donald Trump contra o The Wall Street Journal e o magnata dos media Rupert Murdoch relativa a uma reportagem que abordava as suas ligações com Jeffrey Epstein.

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Tratava-se de uma ação por difamação interposta pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, contra o Wall Street Journal, referente a um artigo que lhe atribuía uma carta de teor obsceno dirigida ao criminoso sexual Jeffrey Epstein em 2003. Trump negou ser o autor da correspondência e processou o jornal por difamação, bem como o seu proprietário, Rupert Murdoch, exigindo pelo menos 10 mil milhões de dólares (cerca de 8,94 mil milhões de euros) em indemnizações.

O juiz federal Darrin Gayles, em Miami, arquivou o processo, decidindo que o Presidente norte-americano não provou que os arguidos fizeram declarações difamatórias com má-fé deliberada. A decisão afirma que o processo era uma tentativa desesperada — uma busca por qualquer argumento, por mais frágil que fosse — de “fabricar” falhas na reportagem de investigação do The Wall Street Journal.

Quando um processo é arquivado com “‘with prejudice'”, não pode ser apresentado novamente e o arquivamento é permanente e definitivo.

O processo referia-se a uma reportagem publicada pelo The Wall Street Journal no ano passado, que descrevia uma carta de teor sexualmente sugestivo — a qual, segundo o jornal, trazia o nome de Trump — incluída num álbum de 2003, organizado por ocasião do 50.º aniversário de Epstein.

A carta foi obtida pela socialite britânica e figura hoje em desgraça Ghislaine Maxwell, no âmbito de um álbum de aniversário para Epstein, anos antes da sua primeira detenção, em 2006, e do posterior rompimento com Trump.

A carta, que tem o nome de Trump, contém um texto emoldurado pelo contorno do que parece ser o desenho, feito à mão, de uma mulher nua, e termina com a frase: “Feliz aniversário — e que cada dia seja mais um segredo maravilhoso”, de acordo com o jornal.

Trump negou ter escrito o texto e classificou o artigo como “falso, malicioso e difamatório“.

A ação judicial, interposta num tribunal federal de Miami, acusava o jornal e os seus repórteres de terem publicado, “de forma consciente e imprudente”, “inúmeras declarações falsas, difamatórias e depreciativas” que, segundo a acusação, causaram “imensos danos financeiros e reputacionais” ao Presidente.

 

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