Kit Emergência Familiar: Guia Prático
Saiba como montar um kit de emergência familiar de acordo com a Proteção Civil. Garanta a autoproteção e segurança em caso de sismos e catástrofes.
- Imagine que foi anunciada uma evacuação em várias localidades devido a situações de emergência, como fugas de gás ou sismos, exigindo preparação imediata das famílias.
- O Serviço Regional de Proteção Civil recomenda a criação de um Kit de Emergência, que deve incluir água, alimentos, comunicação e itens de higiene, para garantir a subsistência nas primeiras 72 horas.
- A gestão adequada do património familiar e a verificação das coberturas de seguros são essenciais para assegurar a proteção financeira e a recuperação após desastres naturais.
Estar preparado para enfrentar situações imprevisíveis e catástrofes naturais é uma responsabilidade fundamental de qualquer família.
O conselho do Serviço Regional de Proteção Civil e a Associação Portuguesa de Seguradores acentuam a necessidade de criar e manter atualizado um Kit de Emergência em cada habitação. Em eventos de grande impacto, como sismos, inundações ou incêndios, a rápida interrupção de serviços básicos obriga a que cada agregado disponha de bens essenciais para assegurar a subsistência de forma autónoma nas primeiras 72 horas.
Regra básica: cada membro da família não deve levar mais do que cabe numa mochila. A mochila é mais prática do que uma mala, porque deixa as duas mãos livres. A constituição preventiva deste recurso constitui um pilar indispensável para garantir a autoproteção e a tranquilidade no seio familiar.
Elementos essenciais para montar o kit de emergência familiar:
Os elementos do Kit de Emergência Familiar devem ser guardados numa mochila acessível e de fácil transporte por qualquer membro da casa.
Kit de emergência:
Água e alimentação
- Água engarrafada (cerca de 4 litros por dia/pessoa)
- Alimentos secos ou enlatados de longa duração, para pelo menos 5 dias, em embalagem à prova de pó. Por exemplo: conservas, barras energéticas, cereais, frutos secos, bolachas, bebidas energéticas, entre outros
- Talheres e loiça
Comunicação e iluminação
- Rádio portátil a pilhas
- Lanterna a pilhas ou dínamo
- Pilhas sobressalentes
- Power bank
- Apito de sinalização
Documentos e dinheiro
- Cópias dos documentos pessoais
- Dinheiro em notas e moedas
- Lista de contactos de emergência em papel
Roupa e abrigo
- Vestuário para alguns dias e agasalhos
- Chapéu ou gorro
- Luvas
- Saco-cama ou cobertor
Higiene e proteção;
- Produtos de higiene para alguns dias (ex.: higiene menstrual, fraldas
- Máscara de proteção respiratória
Primeiros socorros:
- Pensos
- Ligaduras
- Antissépticos
- Compressas
- Manta térmica
- Medicação habitual de cada membro do agregado
Para crianças:
- Bolsa de pescoço ou cápsula SOS com nome, data de nascimento e morada
Lembre-se: verifique o kit regularmente e substitua os alimentos, a medicação e as pilhas fora de prazo.
Lembre-se que é indispensável proceder à verificação periódica das datas de validade de todos os produtos alimentares, fármacos e pilhas, substituindo-os sempre que necessário.
O rigor no planeamento prévio garante que todos os itens se encontram operacionais e prontos a serem utilizados no exato momento em que ocorra uma emergência imprevista.
Proteção patrimonial, literacia de risco e o papel dos seguros
A preparação cívica contra riscos naturais deve ser complementada por uma gestão estratégica do património familiar através da verificação das coberturas previstas nos seguros contratualizados e atualização das mesmas consoante o nível de risco.
Enquanto o estojo de emergência assegura a integridade e sobrevivência imediata dos cidadãos perante a ocorrência repentina de sismos ou tempestades, a cobertura de fenómenos sísmicos e a cobertura de fenómenos da natureza nas apólices de seguros multirrisco habitação protegem a viabilidade financeira do lar.
Unir a cultura de prevenção individual à segurança facultada pelo setor segurador fortalece a resiliência coletiva e garante a rápida recuperação da estabilidade familiar após a ocorrência de um sinistro grave.
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