Kit Emergência Familiar: Guia Prático

⚡ ECO Fast Imagine que foi anunciada uma evacuação em várias localidades devido a situações de emergência, como fugas de gás ou sismos, exigindo preparação imediata das famílias.

O Serviço Regional de Proteção Civil recomenda a criação de um Kit de Emergência, que deve incluir água, alimentos, comunicação e itens de higiene, para garantir a subsistência nas primeiras 72 horas.

A gestão adequada do património familiar e a verificação das coberturas de seguros são essenciais para assegurar a proteção financeira e a recuperação após desastres naturais.

Estar preparado para enfrentar situações imprevisíveis e catástrofes naturais é uma responsabilidade fundamental de qualquer família.

O conselho do Serviço Regional de Proteção Civil e a Associação Portuguesa de Seguradores acentuam a necessidade de criar e manter atualizado um Kit de Emergência em cada habitação. Em eventos de grande impacto, como sismos, inundações ou incêndios, a rápida interrupção de serviços básicos obriga a que cada agregado disponha de bens essenciais para assegurar a subsistência de forma autónoma nas primeiras 72 horas.

Regra básica: cada membro da família não deve levar mais do que cabe numa mochila. A mochila é mais prática do que uma mala, porque deixa as duas mãos livres. A constituição preventiva deste recurso constitui um pilar indispensável para garantir a autoproteção e a tranquilidade no seio familiar.

Elementos essenciais para montar o kit de emergência familiar:

Os elementos do Kit de Emergência Familiar devem ser guardados numa mochila acessível e de fácil transporte por qualquer membro da casa.

Kit de emergência:

Água e alimentação

Água engarrafada (cerca de 4 litros por dia/pessoa)

Alimentos secos ou enlatados de longa duração, para pelo menos 5 dias, em embalagem à prova de pó. Por exemplo: conservas, barras energéticas, cereais, frutos secos, bolachas, bebidas energéticas, entre outros

Talheres e loiça

Comunicação e iluminação

Rádio portátil a pilhas

Lanterna a pilhas ou dínamo

Pilhas sobressalentes

Power bank

Apito de sinalização

Documentos e dinheiro

Cópias dos documentos pessoais

Dinheiro em notas e moedas

Lista de contactos de emergência em papel

Roupa e abrigo

Vestuário para alguns dias e agasalhos

Chapéu ou gorro

Luvas

Saco-cama ou cobertor

Higiene e proteção;

Produtos de higiene para alguns dias (ex.: higiene menstrual, fraldas

Máscara de proteção respiratória

Primeiros socorros:

Pensos

Ligaduras

Antissépticos

Compressas

Manta térmica

Medicação habitual de cada membro do agregado

Para crianças:

Bolsa de pescoço ou cápsula SOS com nome, data de nascimento e morada

Lembre-se: verifique o kit regularmente e substitua os alimentos, a medicação e as pilhas fora de prazo.

Lembre-se que é indispensável proceder à verificação periódica das datas de validade de todos os produtos alimentares, fármacos e pilhas, substituindo-os sempre que necessário.

O rigor no planeamento prévio garante que todos os itens se encontram operacionais e prontos a serem utilizados no exato momento em que ocorra uma emergência imprevista.

Proteção patrimonial, literacia de risco e o papel dos seguros

A preparação cívica contra riscos naturais deve ser complementada por uma gestão estratégica do património familiar através da verificação das coberturas previstas nos seguros contratualizados e atualização das mesmas consoante o nível de risco.

Enquanto o estojo de emergência assegura a integridade e sobrevivência imediata dos cidadãos perante a ocorrência repentina de sismos ou tempestades, a cobertura de fenómenos sísmicos e a cobertura de fenómenos da natureza nas apólices de seguros multirrisco habitação protegem a viabilidade financeira do lar.

Unir a cultura de prevenção individual à segurança facultada pelo setor segurador fortalece a resiliência coletiva e garante a rápida recuperação da estabilidade familiar após a ocorrência de um sinistro grave.