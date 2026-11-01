Espaço Consumidor

Kit Emergência Familiar: Guia Prático

  • Diana Rodrigues
  • 1 Novembro 2026

Saiba como montar um kit de emergência familiar de acordo com a Proteção Civil. Garanta a autoproteção e segurança em caso de sismos e catástrofes.

Algo aconteceu e todos têm de sair de casa: foi anunciada uma evacuação. Pode ser uma fuga de gás, um incêndio no prédio ao lado ou um sismo. Consoante a situação, pode demorar a regressar a casa, e não terá muito tempo para decidir o que levar. Por isso, prepare um kit de emergência e mantenha-o pronto.
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  • Imagine que foi anunciada uma evacuação em várias localidades devido a situações de emergência, como fugas de gás ou sismos, exigindo preparação imediata das famílias.
  • O Serviço Regional de Proteção Civil recomenda a criação de um Kit de Emergência, que deve incluir água, alimentos, comunicação e itens de higiene, para garantir a subsistência nas primeiras 72 horas.
  • A gestão adequada do património familiar e a verificação das coberturas de seguros são essenciais para assegurar a proteção financeira e a recuperação após desastres naturais.
Pontos-chave gerados por IA, com edição jornalística.

Estar preparado para enfrentar situações imprevisíveis e catástrofes naturais é uma responsabilidade fundamental de qualquer família.

O conselho do Serviço Regional de Proteção Civil e a Associação Portuguesa de Seguradores acentuam a necessidade de criar e manter atualizado um Kit de Emergência em cada habitação. Em eventos de grande impacto, como sismos, inundações ou incêndios, a rápida interrupção de serviços básicos obriga a que cada agregado disponha de bens essenciais para assegurar a subsistência de forma autónoma nas primeiras 72 horas.

Regra básica: cada membro da família não deve levar mais do que cabe numa mochila. A mochila é mais prática do que uma mala, porque deixa as duas mãos livres. A constituição preventiva deste recurso constitui um pilar indispensável para garantir a autoproteção e a tranquilidade no seio familiar.

Elementos essenciais para montar o kit de emergência familiar:

Os elementos do Kit de Emergência Familiar devem ser guardados numa mochila acessível e de fácil transporte por qualquer membro da casa.

Kit de emergência:

Água e alimentação

  • Água engarrafada (cerca de 4 litros por dia/pessoa)
  • Alimentos secos ou enlatados de longa duração, para pelo menos 5 dias, em embalagem à prova de pó. Por exemplo: conservas, barras energéticas, cereais, frutos secos, bolachas, bebidas energéticas, entre outros
  • Talheres e loiça

Comunicação e iluminação

  • Rádio portátil a pilhas
  • Lanterna a pilhas ou dínamo
  • Pilhas sobressalentes
  • Power bank
  • Apito de sinalização

Documentos e dinheiro

  • Cópias dos documentos pessoais
  • Dinheiro em notas e moedas
  • Lista de contactos de emergência em papel

Roupa e abrigo

  • Vestuário para alguns dias e agasalhos
  • Chapéu ou gorro
  • Luvas
  • Saco-cama ou cobertor

Higiene e proteção;

  • Produtos de higiene para alguns dias (ex.: higiene menstrual, fraldas
  • Máscara de proteção respiratória

Primeiros socorros:

  • Pensos
  • Ligaduras
  • Antissépticos
  • Compressas
  • Manta térmica
  • Medicação habitual de cada membro do agregado

Para crianças:

  • Bolsa de pescoço ou cápsula SOS com nome, data de nascimento e morada

Lembre-se: verifique o kit regularmente e substitua os alimentos, a medicação e as pilhas fora de prazo.

Lembre-se que é indispensável proceder à verificação periódica das datas de validade de todos os produtos alimentares, fármacos e pilhas, substituindo-os sempre que necessário. 

O rigor no planeamento prévio garante que todos os itens se encontram operacionais e prontos a serem utilizados no exato momento em que ocorra uma emergência imprevista.

Proteção patrimonial, literacia de risco e o papel dos seguros

A preparação cívica contra riscos naturais deve ser complementada por uma gestão estratégica do património familiar através da verificação das coberturas previstas nos seguros contratualizados e atualização das mesmas consoante o nível de risco.

Enquanto o estojo de emergência assegura a integridade e sobrevivência imediata dos cidadãos perante a ocorrência repentina de sismos ou tempestades, a cobertura de fenómenos sísmicos e a cobertura de fenómenos da natureza nas apólices de seguros multirrisco  habitação protegem a viabilidade financeira do lar.

Unir a cultura de prevenção individual à segurança facultada pelo setor segurador fortalece a resiliência coletiva e garante a rápida recuperação da estabilidade familiar após a ocorrência de um sinistro grave.


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