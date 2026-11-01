OPEP+ mantém quotas de petróleo em dezembro

A OPEP+ vai manter em dezembro as quotas de produção em vigor desde setembro, apesar da recuperação das exportações de petróleo do Golfo Pérsico. Segundo a Bloomberg (acesso pago, em inglês), o acordo foi alcançado este domingo pelos sete países que concluíram em setembro a reversão dos últimos cortes voluntários. A próxima reunião dos sete países está marcada para 29 de novembro, coincidindo com o encontro do conjunto da OPEP+.

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Os carregamentos através do estreito de Ormuz estão a aumentar e a rota alternativa de exportação da Arábia Saudita pelo mar Vermelho ganhou expressão em outubro. Contudo, as limitações ao escoamento continuam a impedir os produtores do Golfo de aproveitar plenamente as quotas disponíveis.

Em setembro, a produção conjunta da Arábia Saudita, Rússia, Iraque, Kuwait, Argélia, Cazaquistão e Omã ficou em cerca de 26,12 milhões de barris diários, quase 4,9 milhões abaixo da meta de 31,01 milhões. Os valores constam das estimativas de fontes secundárias publicadas pela OPEP e citadas pela Bloomberg.

A Arábia Saudita apresentou a maior diferença, com uma produção de oito milhões de barris por dia, face a uma quota de 10,48 milhões. A Rússia produziu 8,64 milhões, perante uma meta de 9,95 milhões, enquanto o Kuwait ficou nos 1,77 milhões, abaixo dos 2,68 milhões autorizados.

O Cazaquistão e Omã, pelo contrário, produziram acima das metas nominais. As quotas apresentadas não incluem os cortes adicionais para compensar anteriores excessos de produção. O prazo para essa compensação foi prolongado até ao final do ano, mas ainda não foram publicados ajustes para os meses posteriores a junho, refere a Bloomberg.