Presidente da República disponível para reunir-se com acampada do Porto

Henrique Blanc, da Acampada do Porto, revelou à Lusa que, no contacto recebido este domingo, foi informado de que o Presidente da República está disposto a reunir com os promotores daquela iniciativa para discutir as propostas do movimento e os últimos acontecimentos.

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Em declarações à Lusa, em que precisou o anúncio feito pouco antes à assembleia popular a decorrer na Praça D. João I, em que disse ter sido contactado pela Casa Civil da Presidência da República para uma reunião, o porta-voz revelou ser António José Seguro quem quer reunir com eles. “Claro que foi uma proposta recebida de muito bom agrado da nossa parte, mas que ainda irá ser discutida por nós todos, de forma democrática, como tem sido tudo até este momento“, disse.

Questionado se a Acampada de Lisboa foi também contactada pela Casa Civil, Henrique Blanc afirmou desconhecer, admitindo, contudo, que tal possa acontecer dada a “disponibilidade demonstrada pelo Presidente da República”.

Ainda sobre o convite, o porta-voz sublinhou a recetividade recebida, afirmando que o “objetivo deles [Presidência da República] é o mesmo que o do movimento (…) não é criar nenhum tipo de conflito ou de litígio, como aqueles que têm acontecido ultimamente, mas sim chegar a um bom tipo de resolução concreta para todo o povo português“.