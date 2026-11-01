Sporting anuncia saída do treinador Rui Borges
O treinador Rui Borges deixou o comando do Sporting, com o qual tinha contrato até junho de 2028, anunciou o clube que ocupa o terceiro lugar da I Liga portuguesa de futebol.
O treinador Rui Borges deixou o comando do Sporting, com o qual tinha contrato até junho de 2028, anunciou o clube que ocupa o terceiro lugar da I Liga portuguesa de futebol.
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O técnico natural de Mirandela, de 45 anos, conduziu os ‘leões’ à conquista do título de campeão nacional e da Taça de Portugal em 2024/25, mas na época passada terminou a I Liga em segundo lugar e perdeu a final da prova ‘rainha’ para o Torreense, da II Liga.
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Sporting anuncia saída do treinador Rui Borges
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