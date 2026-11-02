A APS vai ensinar a avaliar o valor de produtos de seguros

A Associação Portuguesa de Seguradores (APS) vai realizar, no dia 11 de novembro, entre as 14h30 e as 17h30, em Lisboa, o curso “Value for money nos seguros – como medir o valor dos seus produtos”, sendo que a abertura vai estar a cargo da Coordenadora de Conduta de Mercado da ASF.

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O objetivo do curso é demonstrar como avaliar se o “valor recebido pelo cliente é proporcional ao preço, aos custos, aos benefícios, à qualidade do serviço e às necessidades do mercado-alvo”, explica a APS, mas também a ajudar a antecipar as exigências da ASF durante a criação e avaliação de produtos de seguro.

A formação será lecionada por Sónia Martins, Responsável de Conduta de Mercado de um grupo segurador multinacional, e destina-se a colaboradores do setor segurador, com funções de administração, direção técnica, produto, atuariado, pricing, compliance, risco, distribuição, marketing, customer experience e responsáveis de reclamações.

O conteúdo programático, as condições de inscrição e outras informações estão disponíveis no site da APS. Para mais informações, consulte aqui.