A estância de andorra de Ordino Arcalís encerra a época de verão-outono com 73 000 visitantes, um aumento de 5 %

Segundo informações divulgadas esta segunda-feira pela estância, a época de verão teve início no passado dia 6 de junho e os acessos ao Mirador Solar de Tristaina permaneceram abertos até 1 de novembro. Ordino Arcalís consolidou-se assim como uma das principais propostas de montanha para quem deseja descobrir o ambiente natural do vale de Ordino.

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Inaugurado em julho de 2021, o miradouro é uma estrutura circular situada a 2 700 metros de altitude que a estação considera uma das principais atrações turísticas de Andorra. Juntamente com os lagos de Tristaina, voltou a ser uma das experiências mais emblemáticas do vale de Ordino, reconhecido como Reserva da Biosfera pela UNESCO.

Durante uma época que reuniu 73 000 visitantes, mais 5 % do que no ano anterior, o teleférico de Tristaina, com cabines com piso de vidro, e o teleférico de Creussans facilitaram o acesso a este espaço natural. Os teleféricos também aproximaram o público do Restaurante La Coma e da sua cozinha de alta montanha.

ASTRONOMIA EM ALTURA

Para além do miradouro, Ordino Arcalís manteve a sua aposta em atividades que permitem descobrir o seu ambiente natural a partir de diferentes perspetivas. Este ano, os fenómenos astronómicos assumiram um papel de destaque, com propostas que convidaram os visitantes a desfrutar da montanha em momentos únicos.

Nos dias 6 e 7 de agosto, a estância acolheu as atividades relacionadas com o fenómeno solar do pico de Arcalís, que permite observar, durante alguns minutos, a passagem da luz do sol através de uma fenda na montanha. O evento tornou-se uma das experiências mais singulares do verão.

Outro dos momentos de destaque foi o eclipse solar de 12 de agosto, que reuniu mais de 200 pessoas no Mirador Solar de Tristaina, a 2 700 metros de altitude. A atividade serviu para aproximar a astronomia dos participantes num ambiente de alta montanha.

A esta programação juntaram-se as saídas organizadas pela Grandvalira Mountain Guides, a equipa de guias de montanha da estância, com diferentes percursos pelos arredores de Ordino Arcalís e pelos lagos de Tristaina. A estância considera que estas propostas diversificam a oferta de verão e dão a conhecer o património natural da região.

CASTAÑADA A 2.600 METROS

Como ponto alto, a estância celebrou, no último fim de semana, a «Castañada» a 2 600 metros de altitude, durante a qual um castanheiro assou castanhas para as distribuir gratuitamente aos visitantes. A iniciativa teve uma excelente aceitação entre as mais de 1 600 pessoas que compareceram no encerramento da época.

No domingo, último dia de funcionamento, o acesso ao teleférico de Tristaina e ao teleférico de Creussans foi gratuito para todos os visitantes. Esta medida permitiu subir sem custos até à zona do miradouro e dos lagos, na despedida da época de verão.

Por seu lado, o Refúgio de Sorteny, aberto durante todo o ano, registou um novo aumento no número de pernoitas em relação à época anterior. Situado a cerca de 2 000 metros de altitude, o alojamento consolidou-se como ponto de referência para excursionistas e amantes da montanha que percorrem o Parque Natural de Sorteny.

Com o encerramento da época de verão-outono, Ordino Arcalís concentra agora os seus esforços nos preparativos para a época de inverno. A estância prevê abrir as suas pistas de esqui no próximo dia 4 de dezembro, desde que as condições meteorológicas o permitam.