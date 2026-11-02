Afinal, linha circular do Metro de Lisboa ainda pode passar a laço. Governo vai avaliar solução que custa 18 milhões

Durante anos, dois modelos foram esgrimidos para fechar as linhas Amarela e Verde do Metropolitano de Lisboa: apenas circular, com a ligação entre o Cais do Sodré e o Rato, ou em laço, incluindo as ligações a Odivelas e Telheiras. Afinal, a segunda versão ainda pode avançar.

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A secretária de Estado da Mobilidade, Cristina Pinto Dias, afirmou esta segunda-feira no Parlamento que a linha circular “ficará ao serviço das pessoas no primeiro trimestre de 2027, nove depois de obra ter sido iniciada”. “Não se podia esperar mais”, disse. Mas o Governo e o Metropolitano de Lisboa não vão ficar por aqui.

“Vamos entregar a obra com linha circular tal como desenhada e estudar a possibilidade de o laço ser complementaridade a esta linha circular”, afirmou a governante, durante a audição do ministro das Infraestruturas e Habitação sobre o Orçamento do Estado para 2027.

“Demora mais 18 meses para que se possa fazer o ajustamento nos sistemas de sinalização e no modelo operativo”, precisou, contabilizando a necessidade de investir 18 milhões de euros para a circulação em laço, dos quais 10 milhões para sinalização e oito milhões para reajustamento da rede.

A linha circular resulta da união de partes das atuais linhas Amarela e Verde, através da construção de um novo troço de cerca de dois quilómetros entre o Rato e o Cais do Sodré, com duas estações novas: Estrela e Santos. Na linha em laço, existe um serviço contínuo entre Odivelas e Telheiras, passando pelo centro de Lisboa, deixando de ser necessário os passageiros fazerem o transbordo no Campo Grande.

Em relação ao prolongamento da Linha Vermelha, entre São Sebastião e Alcântara, Cristina Pinto Dias afirmou que “o Metro de Lisboa tem de novo condições para submeter ao Tribunal de Contas o visto para avançar com a obra”.

Na Linha Violeta, que ligará Odivelas a Loures, mantém o impasse, depois do chumbo de Bruxelas à empresa chinesa que iria fornecer o materia circulante e que integrava o consórcio da Mota-Engil. “O assunto continua a ser trabalhado pela Comissão Europeia. Está numa fase final de decisão, mas ainda não a temos”, explicou a Secretária de Estado da Mobilidade. “O júri [do concurso] não pode avançar sem haver uma decisão final da Comissão Europeia”, acrescentou.

Questionada sobre o prolongamento do Metro Sul do Tejo até à Costa da Caparica e à Trafaria, a governante afirmou que as verbas para os estudos estão “alojadas no Metropolitano de Lisboa”.

(notícia atualizada às 16h24)