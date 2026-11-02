Arranque do passe intermodal nacional adiado para março de 2027

O passe nacional vai avançar primeiro com a integração do Navegante e do Andante, permitindo viajar nos transportes das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto por mais dez euros. Ministro das Infraestruturas chegou a apontar para o arranque ainda este ano. Nova data é março de 2027.

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“O passe está a ser elaborado. Teremos o intermetropolitano Navegante e Andante por mais dez euros em março de 2027″, afirmou esta segunda-feira o ministro das Infraestruturas e Habitação durante a audição sobre o Orçamento do Estado para 2027, em resposta a questões do deputado Jorge Pinto.

Miguel Pinto Luz explicou que esta é uma “etapa intermédia”, que irá permitir viajar apenas nos transportes metropolitanos de Lisboa e Porto. “Primeiro o Andante e o Navegante, juntar os dois. Num segundo passo introduzir o passe nacional a partir destes dois passes“. O ministro das Infraestruturas explicou que o faseamento deve-se às dificuldades de integração dos sistemas informáticos.

O novo calendário representa um adiamento de três meses face ao calendário apontado pelo Governo no verão. O ministro das Infraestruturas afirmou em julho, também na Assembleia da República, que queria ter o passe a funcionar ainda em 2026. Numa audição em julho, assumiu, também ao deputado Jorge Pinto, o objetivo de ter “até ao final do ano um novo passe com as duas áreas metropolitanas interligadas”. “Há softwares diferentes, regras diferentes, muitos operadores, os quais têm de ser ressarcidos por parte das receitas. Não tem sido fácil”, afirmou na altura Miguel Pinto Luz.

O Ministro das Infraestruturas afirmou ainda que o passe ferroviário verde já está na plataforma Gov.pt — aplicação que permite ter uma versão digital dos documentos no smartphone — e estão a ser integrados o Metro do Mondego e o Navegante. “Juntar todos os passes é um passo para a digitalização de toda a operação”, afirmou.

Na Área Metropolitana de Lisboa, o passe Navegante permite utilizar o Metro de Lisboa, o Metro Sul do Tejo, os autocarros da Carris, da Carris Metropolitana e de outros operadores aderentes, os comboios suburbanos da CP e da Fertagus, os barcos da Transtejo e da Soflusa, bem como os elétricos, elevadores e ascensores regulares da Carris. Na Área Metropolitana do Porto, o passe Andante abrange o Metro do Porto, os autocarros da STCP, da UNIR e de outros operadores aderentes, os comboios urbanos da CP nos percursos integrados na rede Andante e o Funicular dos Guindais.