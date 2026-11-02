Indústria

Autarca alerta para “consequências sociais” do fecho da fábrica de calçado Ecco com 632 trabalhadores

"Estamos preocupados, mas determinados em contribuir para encontrar respostas a esta situação", garante o autarca de Santa Maria da Feira após o encerramento da unidade da multinacional dinamarquesa.

O presidente da Câmara Municipal alerta para o impacto social e profissional do encerramento da fábrica de calçado da Ecco, que vai atirar 632 trabalhadores para o desemprego. Amadeu Albergaria adiantou ao ECO/Local Online que a autarquia está a “aferir as consequências da decisão, em diálogo com a empresa, os representantes dos trabalhadores e os serviços do Estado“.

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Apanhado de surpresa pela notícia do fecho da unidade industrial dinamarquesa no concelho e com o consequente despedimento de 632 trabalhadores, o autarca social-democrata admite estar “muito preocupado” com as consequências que terá para os trabalhadores e para as respetivas famílias, assim como para a economia da região.

Por outro lado, Amadeu Albergaria compromete-se a participar na busca de uma solução para este drama que assola estes trabalhadores. “Estamos preocupados, mas determinados em contribuir para encontrar respostas a esta situação”, garante o edil.

Amadeu Albergaria, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira

O anúncio da decisão para “iniciar o procedimento legal de encerramento total e definitivo da sua atividade” foi feito esta segunda-feira aos trabalhadores. A medida surge em linha com um programa de reestruturação global do grupo. A empresa já garantiu o pagamento de todas as compensações e diz que está a avaliar outras medidas para apoiar os trabalhadores durante a transição e na procura de novas oportunidades de trabalho.

Apesar da situação dramática, o autarca Amadeu Albergaria destaca o trabalho de diversificação do tecido empresarial e de captação de novos investimentos desenvolvido pelo município de Santa Maria da Feira.

"Temos conseguido diversificar o tecido empresarial e captar novos investimentos para o concelho de Santa Maria da Feira. É este trabalho que nos vai ajudar a ultrapassar esta má notícia para o concelho e para a região.”

De acordo com o World Footwear Yearbook 2026, noticiado pelo ECO, em termos de volume de negócios, o maior operador do setor continua a ser a Gabor (91,1 milhões de dólares), que tem uma fábrica em Barcelos e reporta 1.151 trabalhadores no país. Seguia-se a dona das sapatarias Seaside (Sopropé, com 87,6 milhões de dólares e 662 empregos) e surgia em terceiro lugar a unidade industrial da dinamarquesa Ecco em Santa Maria da Feira, com vendas de 74,3 milhões.

“Temos muita pena que o desfecho seja este”, reagiu Paulo Gonçalves, diretor executivo da APICCAPS (Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos), em declarações ao ECO, lembrando que esta era vista como uma referência do ponto de vista tecnológico no setor. “Era uma boa empresa”, lamenta, destacando que a decisão surge na sequência da estratégia de uma multinacional.

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