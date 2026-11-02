Bancos obrigados a reembolsar vítimas de phishing mesmo quando alegam negligência grosseira do cliente

Bancos obrigados a reembolsar vítimas de phishing mesmo quando alegam negligência grosseira do clientepremium
O acórdão diz respeito exclusivamente a operações de pagamento não autorizadas: situações em que a transferência é executada sem o consentimento do titular da conta, dizem advogados.
Os bancos vão passar a estar obrigados a reembolsar no imediato os clientes vítimas de operações de pagamento não autorizadas, mesmo quando consideram que estes agiram com negligência grosseira ao serem vítimas de phishing. Só depois de devolverem o dinheiro podem exigir a sua restituição, caso consigam provar que o cliente foi negligente.
Esta é a conclusão do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), num acórdão de 15 de outubro que clarifica a aplicação da diretiva europeia relativa aos serviços de pagamento.
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