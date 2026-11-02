BPI prepara-se para lançar contas sem comissão de manutenção

O BPI prepara-se para lançar este mês uma nova conta sem custos de manutenção no âmbito de uma remodelação da sua oferta. O CEO João Pedro Oliveira e Costa espera que seja a porta de entrada dos clientes no banco. “No BPI, quem quer o essencial, não paga por ter uma conta. O cliente pode ter uma conta à ordem, cartão de débito e transferências imediata, sem comissão de manutenção”, adiantou o administrador Diogo Louro, levantando um pouco véu do que será apresentado oficialmente ainda este mês.

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“Não queremos que as pessoas deixem de ter conta e experimentem o BPI por causa do preço“, salientou o presidente do BPI. Oliveira e Costa acredita, ainda assim, que o banco vai ser capaz de provar a esses clientes que tem valor e, nesse sentido, espera que possam evoluir para outras contas a pagar, mas com vantagens financeiras.

“Queremos que seja uma verdadeira porta de entrada no BPI”, assumiu Diogo Louro.

Além da conta zero, o BPI vai lançar outras dois planos de contas com mensalidades: Plano Valor desde 4,99 euros por mês e o Plano Mais desde 14,99 euros por mês.

Estas contas têm um conjunto de vantagens financeiras, nomeadamente em termos de poupança, investimento e créditos bonificados e um gestor de conta e, no Plano Mais, acrescido de zero comissões em viagem, cartão de crédito com mais vantagens. Também haverá benefícios com três parceiros do banco: o Continente, a Bolt e o Expresso, em condições ainda a serem apresentadas.

“Quem paga deve perceber aquilo que recebe”, frisou Oliveira e Costa.

As contas, incluindo de comissão zero, podem ser abertas digitalmente e através da app — e a este propósito o banco também vai lançar uma nova aplicação que “será importante para o serviço ao cliente” mas também demonstrará a “capacidade digital e de inovação” do BPI.

O CEO não espera que as contas zero venha a ter um impacto negativo nas receitas de comissões. O banco ganhou mais 8% para 244 milhões de euros em termos de comissionamento nos primeiros nove meses do ano. Não houve alteração do preçário, pelo que a subida se deveu ao aumento das transações, revelou Oliveira e Costa.

(notícia atualizada às 12h11)