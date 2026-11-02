Burocracia, desconhecimento e indecisão travam resgates ao Fundo de Compensação do Trabalho

A maioria das empresas ainda não resgatou os seus saldos do Fundo de Compensação do Trabalho (FCT), sendo que o desconhecimento das condições e dos procedimentos, a complexidade administrativa e a indecisão quanto à utilização são os principais motivos. O cenário é traçado pela Associação Industrial Portuguesa (AIP), que levou a cabo um inquérito junto das empresas com o objetivo de avaliar o ponto da situação da mobilização destas verbas.

"Os resultados evidenciam que a mobilização dos saldos do FCT permanece incompleta entre as empresas inquiridas. Uma parte significativa não utilizou os fundos disponíveis, sendo identificados obstáculos relacionados com a informação, a…