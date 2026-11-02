Burocracia, desconhecimento e indecisão travam resgates ao Fundo de Compensação do Trabalho

Burocracia, desconhecimento e indecisão travam resgates ao Fundo de Compensação do Trabalhopremium
Inquérito feito pela AIP junto das empresas mostra que maioria dos empregadores ainda não levantou saldos do Fundo de Compensação do Trabalho, e revela que burocracia e desconhecimento são razões.
A maioria das empresas ainda não resgatou os seus saldos do Fundo de Compensação do Trabalho (FCT), sendo que o desconhecimento das condições e dos procedimentos, a complexidade administrativa e a indecisão quanto à utilização são os principais motivos. O cenário é traçado pela Associação Industrial Portuguesa (AIP), que levou a cabo um inquérito junto das empresas com o objetivo de avaliar o ponto da situação da mobilização destas verbas.
"Os resultados evidenciam que a mobilização dos saldos do FCT permanece incompleta entre as empresas inquiridas. Uma parte significativa não utilizou os fundos disponíveis, sendo identificados obstáculos relacionados com a informação, a…
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