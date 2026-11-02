Câmara da Amadora entrega 48 casas de renda apoiada. Andar modelo equipado pela Ikea
A Ikea e a Casais, construtora do edifício modular público desenvolvido pela Câmara da Amadora, montaram um andar modelo num dos 48 apartamentos pagos pelo PRR. Para os outros 47 há descontos de 10%.
O novo edifício municipal com 48 apartamentos T1 e T2 desenvolvido pela Câmara da Amadora no âmbito dos apoios europeus do PRR já está a ser habitado. E um casal de moradores teve acesso a um “extra”: a montagem de um apartamento pela Ikea.
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Numa parceria com a construtora Casais, responsável pela construção do edifício, a loja de mobiliário sueca desenvolveu o conceito de interiores para um T1, numa mostra das possibilidades de decoração.
As chaves dos 48 apartamentos disponibilizados em regime de renda apoiada foram entregues pela Câmara da Amadora no passado sábado, e para as 47 famílias que não tiveram sorte no sorteio do andar modelo, a loja de mobiliário desenvolveu uma promoção de 10% nos artigos para decoração dos T1 e T2 em compras superiores a mil euros.
O projeto desenvolvido no edifício do Cerrado da Mira insere-se no programa Well Live, uma parceria entre as duas empresas que já deu frutos em Gaia, Guimarães e Valongo.
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