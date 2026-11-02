Ciberataque atinge sistemas de refrigeração de sete supermercados do Intermarché em Portugal

Um ciberataque está a afetar sete supermercados Intermarché em Portugal, com alterações na temperatura de frigoríficos e arcas que levaram à perda de produtos em três destas superfícies, avançaram à Lusa o Grupo Mosqueteiros e a APED. Os sistemas de refrigeração de supermercados na Europa têm vindo a ser alvo de ciberataques.

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“Até ao momento, apenas um associado da APED [Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição] confirmou um incidente desta natureza, que afetou sete lojas”, avançou a associação em resposta à Lusa. Posteriormente, o Grupo Mosqueteiro confirmou que as lojas afetadas são da insígnia Intermarché.

Segundo a nota enviada pelo grupo, o ataque terá visado um prestador de serviços externo, responsável pela gestão dos sistemas de refrigeração. Não foram identificadas quais as lojas afetadas.

O grupo assegurou ter acionado os procedimentos necessário para minimizar o impacto e repor o normal funcionamento dos sistemas.

"A cadeia de abastecimento não foi afetada e estão asseguradas todas as condições de higiene e segurança alimentares.”

De acordo com a APED, três das sete lojas registaram prejuízos e perda de produtos, que vão ser encaminhados para destruição. As lojas mantêm-se em funcionamento.