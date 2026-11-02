Circular Externa de Braga e estrada do ‘Orçamento Limiano’ vão ser vias prioritárias

O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara Municipal de Braga, João Rodrigues, em janeiro: o Governo iria investir 80 milhões de euros na há muito pedida Circular Externa de Braga, com o protocolo a ser assinado no prazo de quatro semanas. Não chegou a acontecer. O ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, revelou no Parlamento que vai integrar a nova lista de projetos prioritários.

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A Resolução de Conselho de Ministros n.º 69/2025, aprovada em março daquele ano, determinou à Infraestruturas de Portugal o estudo e concretização de 33 intervenções rodoviárias prioritárias em todo o país, incluindo novas ligações, variantes, requalificações e aumentos de capacidade.

“Houve três ou quatro injustiças que tinham de ser colmatadas”, afirmou Miguel Pinto Luz, que está a ser ouvido esta segunda-feira sobre o Orçamento do Estado. Uma delas é a Circular Externa de Braga. “A revisão da RCM n.º 69 vai incluir esta obra de cerca de 80 milhões de euros e três obras no distrito de Viana de Castelo”, afirmou o ministro, reconhecendo que a cidade tem “um problema de trânsito grande”. “Espero que nas próximas semanas possa ir a Conselho de Ministros”, acrescentou.

O secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Espírito Santo, indicou “a variante de Ponte de Lima, o [prolongamento do] IC1 e a Nacional 101 como obras prioritárias a introduzir” no distrito minhoto, ressalvando que a proposta tem ainda de ser aprovada em reunião de secretários de Estado e em Conselho de Ministros.

O ministro das Infraestruturas assinalou que a variante (ou circular) de Ponte de Lima “eram uma obrigação assumida pelo Governo socialista no Orçamento do Queijo Limiano”, numa referência ao Orçamento do Estado para 2001, aprovado pelo Governo minoritário de António Guterres graças à abstenção de um único deputado do CDS-PP, Daniel Campelo, que era também presidente da Câmara de Ponte de Lima. “Quase 26 anos depois não está feita”, atirou Miguel Pinto Luz.

Quando estiver concluída, a Circular Externa de Braga permitirá que praticamente 60% do trânsito de atravessamento que entra todos os dias no concelho não tenha de ir ao centro da cidade, segundo o presidente da Câmara. “Esta será uma das obras mais importantes das últimas três décadas em Braga, a par do hospital”, referiu em janeiro João Rodrigues.

O ministro das Infraestruturas também falou do Algarve, onde um litígio entre a Infraestruturas de Portugal e a subconcessionária Rotas do Algarve Litoral (RAL), que se arrasta desde 2019, tem impedido a realização de várias obras rodoviárias no Algarve, sobretudo na Estrada Nacional 125. Miguel Pinto Luz deixou um apelo para que os municípios identifiquem obras que fiquem fora da RAL e permitam melhorar a segurança e acessibilidade.

O secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Espírito Santo, referiu que está a ser feita uma avaliação de situações que justifiquem uma intervenção urgente para garantir a segurança rodoviária, nomeadamente na EN125. Nestes casos as obras poderão avançar apesar do litígio.