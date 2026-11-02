Comboio de Torres Vedras às Caldas da Rainha regressa a 15 de novembro
Serviço está interrompido há nove meses, após as tempestades que assolaram o Oeste. Após a reabertura entre Torres Vedras e Caldas da Rainha, fica a faltar o troço a sul.
O serviço de comboios entre Torres Vedras e as Caldas da Rainha, na Linha do Oeste, vai recomeçar no próximo dia 15, anunciou o Ministério das Infraestruturas e Habitação (MIH) nesta segunda-feira. Contudo, mais de nove meses após a tempestade Kristin, ainda não há data para o retomar da circulação entre Mira Sintra-Meleças e Torres Vedras.
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Com a tempestade Kristin a 28 de janeiro e o “comboio de tempestades” que se lhe seguiu, foram muitas as vias de comunicação afetadas. No caso da Linha do Oeste, a Infraestruturas de Portugal (IP) levou a cabo estabilização de taludes, recuperação da plataforma ferroviária nas zonas afetadas e reposição da via, explica o comunicado do MIH.
A abertura tem sido faseada. A 23 de fevereiro, a IP colocou ao serviço os 24 quilómetros entre Louriçal e Figueira da Foz. A 16 de março, recomeçou a circulação nos 86 quilómetros entre Caldas da Rainha e Louriçal. Sem data permanece a reabertura do troço mais a sul, entre Mira Sintra-Meleças (perto da estação do Cacém na Linha de Sintra) e Torres Vedras, percurso efetuada com serviço de autocarro.
Segundo o MIH, os horários destes autocarros que substituem o comboio serão “ajustados para garantir a articulação” com os comboios de Torres Vedras para Norte.
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Comboio de Torres Vedras às Caldas da Rainha regressa a 15 de novembro
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