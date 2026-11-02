Conselho de Estado. Seguro liga coesão social à “confiança nas instituições democráticas”

Já terminou a reunião do Conselho de Estado realizada no Palácio de Belém, que teve como tema a coesão social.

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Numa nota divulgada pela Presidência da República lê-se que os conselheiros de Estado foram “ouvidos sobre os caminhos que consideram adequados para o reforço da coesão social, enquanto condição para a resposta aos desafios estruturais do país, designadamente nos domínios da desigualdade, da coesão territorial e do acesso a bens essenciais, como habitação, educação e saúde”.

“O Presidente da República valorizou os contributos apresentados pelos Conselheiros de Estado, que enriqueceram a reflexão sobre esta matéria, reafirmando a importância da coesão social para a confiança dos cidadãos nas instituições democráticas”, acrescenta a mesma nota.

Depois de um encontro que durou cinco horas, a breve nota publicada pelo chefe de Estado não faz qualquer referência às manifestações motivadas pela crise na habitação nem à resposta que tem sido dada pelas autoridades policiais.

Esta manhã, o Presidente da República tinha realçado o direito de manifestação, sublinhando que a violência “não faz parte da cultura democrática portuguesa” e prometendo que não vai desistir de obter “vias de diálogo e bom senso”.

No Conselho de Estado, antecedido por um encontro entre António José Seguro e primeiro-ministro Luís Montenegro — o Presidente viaja terça-feira para Madrid, onde participará na Cimeira Ibero-Americana –, estiveram ausentes o antigo Presidente da República António Ramalho Eanes, o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, o presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, e a conselheira Maria do Carmo Fonseca.

Esta reunião do Conselho de Estado seguiu-se à iniciativa de Belém de convidar os partidos com assento parlamentar para audiências individuais sobre o tema da coesão social, onde garantiram ao Presidente da República abertura para “dialogar” sobre crise na habitação.