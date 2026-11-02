“Crescer em cima de crescimento é muito mais difícil”. Diogo Costa, da Danone, na primeira pessoa

Entrou na Danone Portugal como estagiário e, aos 32 anos, assumiu o marketing de Dairy com a empresa a perder quota. Diogo Costa explica como a aposta na funcionalidade a pôs outra vez a crescer.

“Corpinho Danone”, “Falta-te um bocadinho assim… Danoninho!” e “DanUp, up, up, não pares!” são algumas campanhas que marcaram a infância e a juventude de Diogo Costa. No entanto, o caminho até à direção de marketing e da categoria de Dairy da Danone Portugal não foi óbvio.

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Depois da licenciatura em Gestão na Faculdade de Economia do Porto, “ainda não tinha a certeza” do que queria para a carreira. Encontrou o caminho no mestrado em Gestão com especialização em marketing, na Nova SBE. “Logo no primeiro semestre percebi que era realmente brand management o que me apaixonava.” Mas “não tinha pensado vir trabalhar para a Danone”.

Entrou para a Danone em 2012, como estagiário. Hoje dirige o marketing das marcas de Dairy da Danone Portugal e, desde 2024, também a categoria. Quando assumiu o marketing, há cinco anos, encontrou uma empresa em dificuldades. “A categoria de Dairy não estava num bom momento. Não estava a crescer. A Danone estava a sofrer, a perder quota e era bastante duro”.

Os primeiros meses “foram bastante árduos de trabalho”. “Tinha que refazer todo o plano estratégico para o ano seguinte, quando já estávamos no final do ano e devíamos estar a trabalhar mais o budget de cada marca”. A decisão foi clara. “Vamos focar este ano zero em claramente voltar a dar um foco muito grande na parte da funcionalidade.” O consumidor tinha mudado. “A nutrição já não é só um tema de ‘vou comer um iogurte’. Tenho de escolher algo com qualidade, algo que me dê uma funcionalidade.”

“Mais do que mudar, a empresa teve de se adaptar.”

A Danone reduziu a prioridade dada ao investimento nos iogurtes e líquidos essenciais, onde as marcas de distribuição, que entraram com mais força em 2009, “foram ganhando peso”. “Em value for money, sendo transparente, é muito difícil competir nisso com marcas de distribuição”, admite. “A função das marcas de fabricante é então trazer superioridade, diferenciação.” Manteve os essenciais, porque “existe sempre um target e um consumidor que procura a Danone pela sua qualidade mesmo nos essenciais”, mas reuniu-os sob a marca Danone e descontinuou a DanUp e a Corpos Danone, que “ainda tinha um equity forte, mas já não fazia sentido manter ao dia de hoje”.

O foco na funcionalidade não exigiu criar marcas novas. “Temos marcas com territórios muito claros”, aponta. A Activia trabalha a saúde digestiva, o Actimel o sistema imunitário, o Danacol o colesterol e o YoPro a nutrição desportiva. “A Danone sempre teve isto bastante presente. Mais do que mudar, a empresa teve de se adaptar.”

O Actimel, que ganhou nova relevância com a pandemia, cresce há mais de cinco anos. A Activia voltou às bases. “Ao longo do processo perdemos um bocadinho o modelo da Danone a que chamamos teacher-learner”, explica. É um modelo que ensina o consumidor, por exemplo, que a barriga inchada não é normal. Recuperado esse modelo, a Activia voltou a crescer. “Fomos o único país do mundo que, nesse ano, teve a Activia a crescer, e neste momento temos a Activia a crescer há cinco anos.”

O segmento proteico, onde está o YoPro, nasceu em 2019 na empresa e tornou-se em quatro anos o segundo maior da categoria. “Portugal é o país do mundo com maior penetração neste segmento.”

O crescimento destas marcas permitiu a recuperação de outra. “Voltámos a crescer, temos estas marcas todas a crescer há mais de quatro anos. Com o investimento e o topline que gerámos, voltámos a ter capacidade de investir numa marca como o Danacol, que estava abandonada.” Hoje, o Danacol está a “atingir recordes históricos de penetração que nunca tivemos, nem no início de 2010, quando tínhamos um investimento quase dez vezes maior.”

Uma das apostas foi trabalhar um target diferente do habitual. “O marketeer normalmente acha sempre mais sexy trabalhar o target jovem”, diz. Diogo Costa prefere o mais sénior. “Adoro os velhinhos e as velhinhas, com todo o respeito”, revela. “É um target que teve uma carreira, que ainda teve possibilidade de comprar casa barata, que tem mais poder de compra e que já está numa fase da carreira em que ganha mais. Para uma marca tão funcional como a Danone, é importante.” Apostar neste target “sem medo” foi, para Diogo Costa, outro dos grandes motivos do sucesso da estratégia.

Crescer em cima de crescimento

Hoje, a Danone tem quatro marcas ativadas — Activia, Actimel, Danacol e YoPro. As restantes são mantidas com uma ativação “mais estática”.

Os territórios das marcas são também amplos o suficiente para acolher novidades. O kefir, presente na génese da Danone, voltou a estar na moda e entrou na gama Activia, por estar associado à saúde digestiva. “Temos um portfólio e um território de marcas bastante definidos, mas elásticos o suficiente para nos permitirem fazer isto.” Mas admite que, caso seja necessário e surja uma oportunidade nova no mercado, a Danone possa lançar novas marcas.

Manter o crescimento é o desafio. “Crescer em cima de crescimento é muito mais difícil do que crescer depois de vários anos a cair. Todos os anos, para continuarmos a crescer, temos de continuar a fazer o que fizemos e acrescentar alguma coisa mais.”

Este ano, essa “coisa mais” foi o Danonino, que regressou à televisão em Portugal após uma década. “O Danonino foi a escolha óbvia, porque é um segmento que ainda pesa alguma coisa na categoria e que não tínhamos ativado. Estava a cair e era mais fácil crescer e trazer um bónus adicional de top line.”

A nostalgia veio por acréscimo. “Não fomos procurar intencionalmente a nostalgia”, garante. Mas, com um investimento curto, tornou-se uma aliada. Podia gerar word of mouth e, mesmo com poucos GRPs (Gross Rating Points), garantir uma campanha que “faz um clique e fica na cabeça do consumidor de forma mais automática”.

“Somos uma empresa com uma faturação interessante, mas quando nos comparamos com França, Espanha ou Itália é totalmente diferente”

Portugal dentro da multinacional

“Somos uma empresa com uma faturação interessante, mas quando nos comparamos com França, Espanha ou Itália é totalmente diferente.” A desvantagem é “não conseguirmos influenciar tanto como queríamos”. A vantagem é que “temos alguma liberdade”.

Os iogurtes líquidos são o melhor exemplo. Portugal é “um dos poucos mercados europeus onde têm tanto peso”, nota. A equipa portuguesa convenceu a global a renovar a gama Activia Zero para Triplo Zero, num projeto “liderado, pensado e testado em Portugal, por Portugal”. De acordo com Diogo Costa, a gama passou, em like for like, de uma queda de 30% para um crescimento de 15%.

Este verão repetiu a fórmula com uma summer edition da Activia, com frases nas garrafas. A campanha surgiu numa altura em que a Danone estava a apostar na simplificação, com “menos materiais para sermos mais eficientes; , devido à pressão dos custos. “Tínhamos dúvidas que nos deixassem fazer”, admite. Mas “conseguimos vender a campanha e fizemo-la com muito sucesso. Tivemos um uplift brutal. Crescemos 15% face aos períodos anteriores”.

Nem sempre corre assim. “Há temas de portfólio que gostávamos de ter acelerado e não conseguimos, porque temos de respeitar o modus operandi”, principalmente na categoria dos líquidos. “Temos de ficar na fila à espera, e é mais duro.”

A resposta é “fazer mais com o core que já tem”. Nas campanhas globais, o toque local procura fazer a diferença. “Tentamos que, a nível local, a forma como vamos ativar [uma campanha] ou os eventos que vamos fazer nos permitam dar o plus de que às vezes precisamos.”

A equipa de marketing de Dairy, a maior das três categorias da Danone em Portugal — com cerca de 70% do negócio — tem 12 pessoas, divididas em três clusters — produtos funcionais, indulgência e proteína, essenciais e nutrição infantil. Trabalha com a Havas em criatividade, com a Wavemaker em meios, com a LLYC em PR e comunicação e com a Vampire nas redes sociais do YoPro.

“É muito mais difícil ser marketeer hoje do que há 15 ou 20 anos, porque temos uma multiplicidade de touch points e muito mais acesso à informação”

O futuro da Danone

A Danone tem um plano estratégico até 2028, revisto e prolongado este ano. O objetivo é voltar a ser “os category captains”, numa categoria que cresce “um 6% este ano” e “tem uma penetração de quase 98%”.

Diogo Costa vê ainda novas oportunidades. “Temos o GLP-1 que está a crescer de uma forma brutal. Nos Estados Unidos é gigante. Cá os últimos dados também mostram vendas e uma adesão incríveis a esses medicamentos. Há muito mais coisas que vão surgir e há toda uma parte do envelhecimento ativo que nós podemos explorar e que será muito, muito interessante.”

O marketing também mudou. Em 2012, quando começou, as marcas estavam a começar a segmentar no Facebook. Hoje as marcas já fazem campanhas no ChatGPT. A Danone Portugal ainda não tem campanhas integralmente geradas por IA e não prevê começar já a investir de forma significativa em publicidade nessas plataformas, porque às vezes “o paid ad que nos sai não tem necessariamente a ver com a pesquisa que fizemos”. Mas admite ser o futuro. A equipa vai ter em breve uma formação sobre planos de marketing com IA.

“Há 15 anos atrás fiz uma campanha com a Pipoca Mais Doce, que era a primeira grande influencer que havia cá”, recorda. “Desde então, a quantidade de influencers, micro e macroinfluencers que surgiu é gigante. Clubes de running… é tudo em social”.

O media mix vai mudar, porque “as pessoas claramente vão mudar”. O TikTok, por exemplo, já é “uma das bases de pesquisa para tudo”. “Toda esta parte do search e da procura de informação rápida vai obrigar-nos, enquanto marketeers, a mudar. É muito mais difícil ser marketeer hoje do que há 15 ou 20 anos, porque temos uma multiplicidade de touch points e muito mais acesso à informação. Mas, ao mesmo tempo, isso ajuda.” A IA vai trazer rapidez, avisa, mas “a rapidez nem sempre é boa, porque nos traz ainda mais desafios”.

De estagiário a diretor aos 32

Diogo Costa descreve a carreira como “um misto de sorte, preparação e trabalho”. Entrou na Danone Portugal em fevereiro de 2012. Há dois anos que a empresa não passava estagiários para os quadros. Em junho, chegou a altura dos planos de marketing. A chefe estava ausente e Diogo Costa ficou sozinho com a marca, tendo apresentado o plano sozinho e entrado nos quadros. “Foi preparação, entrega e trabalho, mas ao mesmo tempo tive a sorte, salvo seja, de a minha chefe ter saído e de ter essa visibilidade.”

Em 2015, chegou a senior brand manager, o que também “não era normal”. A Danone Portugal passou por uma reestruturação que eliminou alguns quadros mais seniores, e Diogo Costa teve a oportunidade de subir mais cedo do que o previsto. “Estava preparado e dei a entrega, mas também tive a sorte nesse momento.”

Ficou com o portfólio infantil. Quando começou, a Danone tinha 4% a 5% de quota nesse segmento. No último mês em Portugal, passou a liderar o mercado com mais de 30%. Foi então que o vice-presidente de marketing de Espanha o convidou. “Quero que venhas para Espanha trabalhar comigo para fazeres a mesma coisa que fizeste em Portugal, mas para o mercado espanhol, que é muito maior”, recorda.

Os dois mercados ensinaram-lhe coisas diferentes. “Portugal é o mercado mais pequeno, e aqui temos uma vertente muito de gestão da empresa. Aprendi sobre logística, sobre operações, sobre a importância do posicionamento do pack no linear.” Espanha, maior e muito mais competitivo, trouxe a especialização em branding.

Depois, na Oikos, fez a revisão do portfólio e da estratégia, e toda a Europa adotou o pack design desenvolvido pela sua equipa. Liderou de seguida a campanha do centenário da Danone, em 2019. Aos 32 anos, voltou a Portugal para liderar o marketing de Dairy, com o apoio de três antigos chefes que entretanto tinham chegado a cargos de topo na Danone e que aceitaram “apostar neste miúdo”.

“A minha mãe costuma dizer: ‘Ah, os teus lindos olhos.’ Não é pelos meus lindos olhos. Foi claramente muito trabalho, preparação, entrega e resultados.” Se pudesse aconselhar o seu eu mais jovem, diria para não ser tão duro consigo próprio. “Quando comecei a carreira, exigia bastante de mim, às vezes se calhar menos dos outros. Dediquei-me de uma forma que me deu bastante crescimento e uma carreira acelerada, mas diria para não ser tão duro comigo mesmo.”

Aprendeu também que “o consumidor tem sempre razão” e que é preciso gerir bem os stakeholders, algo que não valorizou no início. “Sempre fui de entregar resultados, mas chega um momento em que é mais importante a forma como os obtivemos e com quem os obtivemos.”

No marketing, aprendeu que “não há verdades absolutas” e que “strategy follows analysis”. “Tudo começa com uma muito boa análise, e a estratégia constrói-se a partir daí. O que pode ser uma boa estratégia para mim pode ser má para outra pessoa, e outra pessoa pode fazer funcionar outra estratégia. A diferença faz-se na execução.”

A autoexigência mantém-se, mas mais equilibrada. “Hoje aprendi a não ser tão duro, mas continua a ser importante ser exigente para podermos continuar a ter resultados.”

Lembrando os seus quase 15 anos de Danone, no fim do dia, considera que a essência se mantém. “A Danone continua a ser uma excelente escola de marketing e uma empresa muito empreendedora. Apesar de ser uma multinacional de FMCG, continua a fazer muita ativação a nível local. É uma empresa que se adapta bastante, diferente da que era há 15 anos a nível de portfólio, e a estratégia de marketing digital explodiu de uma forma brutal.”

Fora do escritório

Ao final do dia, o que mais gosta é de estar com o filho, de seis anos. Voltou ao ginásio há cerca de três anos e diz que lhe “dá bastante energia”. Vive no Parque das Nações e, de vez em quando, gosta de passear junto ao rio ou de ficar numa esplanada a relaxar.

O filho já o fez recordar um projeto antigo. Quando liderava o portfólio infantil em Portugal, a Danone preparou o projeto Dino Series, uma série de televisão com o personagem Dino, do Danonino, com locuções feitas por atores. “Tínhamos tudo pronto.” Na fase final do projeto, um departamento interno concluiu que a série devia ser tratada como publicidade. Em vez de a entregar à Disney para emissão, a Danone teria de pagar os episódios em GRPs. “Imagina o que seria pagar 12 minutos na Disney todos os dias ou todas as semanas.”

O projeto nunca avançou, mas Diogo Costa tem em casa uma pen com os episódios, que o filho lhe pede para ver. Para já, o filho dá sobretudo feedback sobre as embalagens do Actimel com licenciamento infantil. “Ainda não me inspirou tal qual, mas acho que muito em breve, provavalmente, vai começar a desafiar-me.”