Da inflação à dívida: a economia norte-americana também vai a votos

Com o aproximar das eleições intercalares nos Estados Unidos (EUA), os cidadãos norte-americanos são chamados às urnas. Na hora de votar, as promessas do Presidente norte-americano de que iria reduzir a inflação e desfazer o dano que diz que a anterior Administração Biden causou vão estar na mente dos eleitores.

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Na opinião do próprio Donald Trump, o plano que prometeu está a funcionar. “Estamos mais ricos“, tem dito, e “não temos inflação“. Só que os dados pintam uma imagem diferente. A inflação tem vindo a subir no último ano, à boleia de um aumento dos preços dos combustíveis, gerado pela guerra no Médio Oriente, que a Administração tem tentado combater.

No entanto, neste cenário o emprego tem-se mantido em níveis historicamente elevados, a par de uma economia que tem resistido de forma melhor do que o antecipado a este choque energético. Esta tem sido igualmente uma das justificações do recém-escolhido (por Donald Trump) presidente da Reserva Federal norte-americana, Kevin Warsh, para não subir juros.

Veja aqui os principais indicadores da economia norte-americana.

PIB

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Foi em campanha que o atual Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mostrou a sua visão para o país. Impostos mais baixos, tarifas elevadas e menor regulação. Disse, ainda em outubro de 2024, num discurso que durou mais de uma hora, que o seu “plano vai rapidamente derrubar a inflação, baixar os preços e reacender um crescimento económico explosivo“.

De facto, a economia norte-americana tem crescido mais do que as pares a nível mundial, numa comparação com os restantes membros do G7 (Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e Reino Unido), embora os níveis de expansão tenham ficado, à exceção do último trimestre, abaixo do registado em 2024, já mais perto dos 3%, quando era Joe Biden à frente da Administração. Entre julho e setembro, o PIB avançou 3,4%, em termos homólogos, uma aceleração significativa face aos 2,2% registados nos três meses anteriores, à boleia de níveis de consumo resilientes e maior investimento das empresas em inteligência artificial (IA), que se sobrepuseram ao impacto dos preços dos combustíveis, devido à guerra no Médio Oriente.

Mas mesmo com a economia a crescer acima dos 2%, um estudo da Universidade de Michigan, que incidiu sobre o sentimento dos consumidores, mostrou que os cidadãos estavam menos confiantes relativamente ao crescimento do PIB do que durante a pandemia, em 2020, ou nos anos da crise financeira, em 2008. Só que, ao contrário desses períodos, não se vive uma recessão na maior economia mundial.

A par desta perceção, vários economistas têm avisado que o elevado investimento em IA está a levar a que o forte crescimento do PIB não reflita a verdadeira situação da economia.

Inflação

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Descer a inflação e os preços dos combustíveis foram das principais promessas do candidato republicano às eleições de 5 de novembro de 2024. Depois de no discurso de tomada de posse ter afirmado que iria “direcionar todos os membros do Governo para que mobilizem os vastos poderes de que dispõem para combater o que foi uma inflação sem precedentes e reduzir rapidamente os custos e os preços”, a inflação tem subido.

Não tem sido por o tópico ficar esquecido, uma vez que o Presidente Trump continua a insistir nessa promessa, afirmando inclusive que “quase não temos inflação”, mas os números mostram outra realidade. Os preços tinham estado a subir a um ritmo anual de 3% em janeiro de 2025 e abrandariam até abril desse ano para 2,3%, o valor mais baixo desde 2021.

Depois, o Presidente dos EUA anunciou tarifas para as importações de todos os países do mundo e os preços começaram novamente a subir até atingirem um pico de 3% em setembro. Com a guerra no Irão, que começou no final de fevereiro deste ano, ganharam novo ritmo. A inflação está acima de 3% desde março e atingiu em setembro 3,7% – o valor mais elevado desde maio de 2023.

Criação de emprego

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A taxa de desemprego tem sido um dos principais sinais de robustez da economia norte-americana, mantendo-se perto de mínimos históricos, e tem dado mais folga ao banco central dos EUA para não subir tanto as taxas diretoras como seria de esperar. Os últimos dados, de setembro, colocavam este valor em 4,2%.

Além deste indicador, também a criação de emprego na maior economia mundial continua a crescer, embora este impulso seja explicado pelo crescimento da população, ao invés das políticas da Administração Trump. Neste segundo mandato, as empresas estão a contratar em média quase 39 mil pessoas. Antes de o atual Presidente tomar posse, em 2024, a média foi de 121 mil por mês.

Um dos fatores que poderá também contribuir para essa robustez é a política norte-americana relativamente aos imigrantes, que tem levado a menos pessoas à procura de emprego. No entanto, a taxa de desemprego de nativos norte-americanos tem-se mantido praticamente estável, o que poderá indicar que não estão a ser ocupados os postos de trabalhadores imigrantes.

Outra promessa do atual Presidente foi de que a criação de emprego no setor industrial, e em particular automóvel, iria disparar com a imposição de tarifas a obrigar as empresas a produzirem mais em território nacional, mas esse ressurgimento ainda está por chegar. Existem menos 13 mil postos de trabalho na indústria automóvel do que quando Trump regressou ao cargo e, no setor industrial, o número de postos de trabalho diminuiu em 21 mil.

Défice

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O défice federal norte-americano continua a crescer durante o segundo mandato de Donald Trump, em parte devido aos cortes de impostos com que o Presidente avançou. O défice federal, ou seja, a diferença entre a receita de impostos e os gastos do Estado, foi de dois biliões de dólares no ano fiscal de 2026, que terminou em setembro, o equivalente a cerca de 6,1% do PIB norte-americano, e mais 12% do que no ano passado.

Um dos fatores que mais pesou este ano foi uma queda de 11% das receitas provenientes das tarifas, na sequência de uma decisão do Supremo Tribunal, que anulou grande parte dessas taxas. Esta decisão deu origem a reembolsos de 145 mil milhões, o que resultou numa redução do valor angariado com tarifas para cerca de 173 mil milhões.

As projeções do Fundo Monetário Internacional (FMI) apontam para que o défice aumente para 8% do PIB este ano. Os economistas do Fundo têm alertado as principais economias mundiais para a necessidade de tomar medidas “urgentes” para consolidar as finanças públicas. No World Economic Outlook, de outubro, o FMI antecipa que as grandes economias tenham os maiores défices orçamentais desde a pandemia de Covid-19.

O aumento do défice está também entre as razões pelas quais os investidores exigem taxas mais altas para financiar os EUA, o que, por sua vez, tem colocado pressão nos custos do crédito à habitação das famílias norte-americanas. A título de exemplo, a taxa de juro pedida num empréstimo a 30 anos passou de 6,9%, antes de o atual Presidente tomar posse, para os atuais 7,4%.

Dívida

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Se nos anos de governação de Joe Biden o rácio da dívida pública desceu de 133% do PIB em 2020 para 121% no final de 2024, nos últimos dois anos tem-se mantido em torno dessa fasquia. Em setembro, acelerou para 126%.

Só a dívida federal norte-americana superou a marca dos 40 biliões de dólares em agosto, aproximando-se de 100% do PIB. No entanto, esta evolução parece não se estar a traduzir num entendimento de maior risco por parte dos investidores no mercado da dívida soberana, pelo menos não só pelas condições dos próprios EUA. Ou seja, os juros têm subido e na maturidade a 10 anos chegaram a superar os 5%, em linha com o agravamento das “yields” mundiais, mas os analistas ouvidos pela Reuters explicam que não há um cenário de excecionalidade que explique a subida deste prémio de risco dos EUA.

No entanto, permanecem riscos, têm avisado, uma vez que a Administração Trump não tem tomado passos concretos para reduzir o défice ou os custos de financiamento, além das promessas de que conseguirá tirar o país da situação atual.

Despesa federal

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A pressão no défice e na dívida norte-americana vem principalmente dos elevados gastos do Estado, nomeadamente em defesa e no próprio serviço da dívida. No ano fiscal de 2026, que terminou em setembro, a despesa aumentou para 7,4 biliões de dólares, estando assim a subir há três anos consecutivos. As despesas com a defesa aumentaram este ano 6%, atingindo os 917 mil milhões de dólares. No entanto, à Reuters, um responsável do departamento do Tesouro dos EUA afirmou que não era claro em que medida esse aumento poderia ser atribuído à guerra no Irão.

O desacordo na aprovação de financiamento para o governo federal norte-americano também tem levado aos repetidos shutdowns, de impasse na aprovação de despesa no Congresso, entre republicanos e democratas, habitualmente marcado por divergência em torno das prioridades e respetivo controlo orçamental.

Aliás, com a dívida federal norte-americana acima dos 40 biliões de dólares, George Brown, economista sénior da Schroders, antecipa um novo bloqueio em meados de 2027, altura em que o Tesouro deverá ficar sem capacidade de pagar todas as obrigações, por ter esgotado o espaço sob o teto da dívida e as “medidas extraordinárias” (manobras contabilísticas que adiam esse limite).

E “as prováveis linhas de fratura já são visíveis”, explica. De um lado, “os republicanos querem um aumento das despesas com a defesa“, do outro, “os democratas querem reverter os cortes no Medicaid previstos na One Big Beautiful Bill do governo“. Ora, tendo em conta “a natureza cada vez mais conflituosa das negociações orçamentais nos últimos anos, é possível que nenhuma das partes esteja disposta a ceder muito terreno“.

No entanto, o economista da Schroders abre a porta a um cenário de compromisso, em que fossem satisfeitas ambas as exigências. Só que esse acordo poderia aumentar o défice em cerca de 1% do PIB.