Dívida pública recua para 88,4% do PIB no terceiro trimestre

No final do terceiro trimestre do ano, a dívida pública caiu para 88,4% do Produto Interno Bruto (PIB), o que corresponde a uma redução de 4,2 pontos percentuais face ao trimestre anterior, quando o rácio se tinha fixado em 92,6% do PIB, de acordo com as estatísticas do Banco de Portugal divulgadas esta segunda-feira.

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“No final do terceiro trimestre do ano, a dívida pública totalizava 88,4% do produto interno bruto (PIB), o que representa uma redução de 4,2 pontos percentuais relativamente ao trimestre anterior”, segundo a nota de informação estatística.

Esta redução refletiu sobretudo “a redução dos empréstimos (-2,2 mil milhões de euros), decorrente do reembolso calendarizado de 2 mil milhões de euros ao Mecanismo Europeu de Estabilização Financeira”, um dos maiores credores dos empréstimos da Troika, explica o BdP.

Fruto deste reembolso, a dívida pública, na ótica de Maastricht, diminuiu 700 milhões de euros, para 284,9 mil milhões de euros, em setembro deste ano.

Já “as responsabilidades em depósitos aumentaram (+800 milhões de euros), em resultado do investimento dos particulares em certificados de aforro”. “Os títulos de dívida também aumentaram (+600 milhões de euros), principalmente devido a emissões líquidas positivas de obrigações do Tesouro”, dá conta a mesma instituição liderada por Álvaro Santos Pereira.

Quanto aos ativos em depósitos das administrações públicas, estes “totalizaram 27,9 mil milhões de euros, mais 2,8 mil milhões de euros do que em agosto”. Deduzida desses depósitos, “a dívida pública diminuiu 3,5 mil milhões de euros, para 257 mil milhões de euros”, de acordo com o Banco de Portugal.

O Governo prevê uma redução da dívida pública para 87,5% do Produto Interno Bruto (PIB) no final deste ano, após ter fechado 2025 com o rácio em 89,7%, um valor abaixo dos 90% pela primeira vez em 16 anos.

(Notícia atualizada às 11h33)