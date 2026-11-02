Escolas de gestão apostam na IA e no empreendedorismo para transformar o ensino superior

O reitor da GBSB Global Business School, Wiktor Patena, cuja instituição possui campus em Barcelona, Madrid e Malta, além de formação online, defende um modelo educativo que combine inovação tecnológica, pensamento crítico e reconhecimento académico oficial para preparar os profissionais do futuro.

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Para Patena, o desafio consiste em integrar a IA sem enfraquecer a capacidade de raciocínio dos alunos. «A resposta não é proibir a IA nem deixar a aprendizagem nas suas mãos», afirmou o reitor, que alertou que «se os alunos ignorarem esse esforço demasiado cedo, podem nunca vir a desenvolver as competências necessárias para supervisionar as ferramentas».

Essa aposta na IA concretiza-se num sistema de avaliação com três categorias: atividades sem IA («AI-Free»), com utilização assistida («AI-Assisted») e com integração desta tecnologia («AI-Integrated»). «A utilização responsável da IA começa com a clareza», explicou Patena. Para o reitor, os alunos devem demonstrar um raciocínio próprio, porque a IA «pode ser um tutor», mas «não deve ser o autor».

TÍTULOS COM SELO OFICIAL

A instituição ministra cursos acreditados e reconhecidos sob a autoridade da Malta Further and Higher Education Authority (MFHEA) e está inscrita no Registo de Universidades, Centros e Títulos (RUCT) de Espanha. Possui ainda as acreditações internacionais ACBSP e ASIC e figura em classificações como as da QS, da Forbes Espanha, da Eduniversal e da CEO Magazine.

O reitor recomendou aos futuros alunos que verificassem essas garantias antes de escolherem a instituição. «O meu conselho a qualquer candidato é simples. Pergunte qual é o organismo que concede o diploma, consulte pessoalmente os registos oficiais e pergunte como é que o curso se enquadra no quadro europeu», salientou.

Defendeu também a capacidade da escola para adaptar os seus programas às exigências das empresas sem baixar o nível académico. «Quando detetamos uma mudança na procura por parte dos empregadores, por exemplo, em IA ou finanças sustentáveis, podemos atualizar o conteúdo dos cursos, incorporar profissionais em atividade e testar novos módulos sem ter de esperar anos», explicou.

PENSAR COMO FUNDADORES

A aprendizagem prática e o empreendedorismo estão no centro da proposta académica da GBSB Global. «A maior diferença é ter realizado trabalho real antes de se formar», afirmou Patena, para quem «mesmo os estudantes que nunca chegam a criar uma empresa beneficiam de pensar como fundadores: identificar oportunidades de mercado, assumir responsabilidades, testar ideias de forma rápida e rentável e aprender com o fracasso».

Essa filosofia é canalizada através do Careers, Alumni and Entrepreneurship Center (CAEC) da escola, que promove iniciativas como o G-Accelerator, cujos projetos selecionados têm acesso a 40 horas de mentoria personalizada, aconselhamento e contactos profissionais. De acordo com os dados do centro, a convocatória G-Accelerator Impact Call já apoiou, até ao momento, mais de 90 empreendedores.

Olhando para o futuro, o reitor considerou que as escolas de gestão deverão combinar qualidade académica, colaboração com as empresas e formação contínua. «Se a IA consegue gerar análises em segundos, o valor da educação empresarial desloca-se para o discernimento, a ética, a criatividade e a capacidade de liderar pessoas em situações de incerteza», argumentou.

«A capacidade de continuar a aprender, a adaptar-se e a reinventar-se será cada vez mais importante», concluiu Patena.