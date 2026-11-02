Fábrica de calçado Ecco vai fechar na Feira e despedir 632 trabalhadores

A unidade industrial da marca dinamarquesa de calçado ECCO instalada em Santa Maria da Feira vai encerrar e despedir os 632 trabalhadores. A decisão para “iniciar o procedimento legal de encerramento total e definitivo da sua atividade” foi anunciada esta segunda-feira aos trabalhadores e surge no seguimento de um programa de reestruturação global do grupo. Empresa garante o pagamento de todas as compensações e está a avaliar outras medidas para apoiar os trabalhadores durante a transição e na procura de novas oportunidades de emprego.

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Fundada em 1984, a fábrica de Santa Maria da Feira foi a primeira unidade industrial da ECCO fora da Dinamarca especializou-se na produção de calçado formal, casual e de golfe. Ao longo de mais de quatro décadas, a fábrica portuguesa, que se prepara agora para fechar portas, contribuiu para o crescimento e o sucesso internacional da marca.

A decisão, que afeta 632 trabalhadores, insere-se num processo de reorganização global da produção do Grupo ECCO, que reconhece que tem “consciência do impacto que terá nos trabalhadores, nas suas famílias e na comunidade local”.

Este é um dia muito triste para todos nós, e também para mim. Durante mais de 40 anos, os trabalhadores em Portugal foram uma parte importante da família ECCO e contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento e o sucesso da ECCO. Esta decisão não é um reflexo do seu trabalho nem da qualidade do que aqui se faz. Estaremos sempre gratos por esse contributo. A nossa prioridade, a partir de hoje, é apoiar cada um dos nossos trabalhadores neste momento tão difícil. Gustavo Kremer Diretor-geral da ECCO Portugal

“Este é um dia muito triste para todos nós, e também para mim. Durante mais de 40 anos, os trabalhadores em Portugal foram uma parte importante da família ECCO e contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento e o sucesso da ECCO”, afirma Gustavo Kremer, diretor-geral da ECCO Portugal, acrescentando que “esta decisão não é um reflexo do seu trabalho nem da qualidade do que aqui se faz”. “Estaremos sempre gratos por esse contributo. A nossa prioridade, a partir de hoje, é apoiar cada um dos nossos trabalhadores neste momento tão difícil”, remata.

A empresa explica que irá agora iniciar o processo legalmente previsto para o encerramento, “em diálogo com os representantes dos trabalhadores, autoridades e demais entidades competentes”, comprometendo-se “a atuar com total transparência, respeito e sentido de responsabilidade”. A ECCO já informou as autoridades competentes e a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, com quem pretende colaborar no apoio aos trabalhadores.

A Ecco garante ainda que vai pagar as compensações e assegura o cumprimento de todas as obrigações laborais, “estando a avaliar outras medidas para apoiar os trabalhadores durante a transição e na procura de novas oportunidades de emprego”.

Ao longo dos últimos anos, a fábrica instalada na freguesia de São João de Ver, em Santa Maria da Feira, que já chegou a ser a maior produtora de calçado em Portugal e empregar mais de 1.500, foi anunciando vários despedimentos, que justificava com a necessidade de garantir a “competitividade e sustentabilidade” da unidade.

De acordo com publicação de referência para o setor do calçado que a associação do setor, a APICCAPS, começou a publicar em 2011, a liderança no mercado português, em volume de negócios, continua a ser ocupada pela Gabor (91,1 milhões de dólares), que tem uma fábrica em Barcelos e reporta 1.151 trabalhadores no país. Seguem-se a dona das sapatarias Seaside (Sopropé, com 87,6 milhões de dólares e 662 empregos) e surgia depois, em terceiro lugar, a unidade industrial da dinamarquesa Ecco em Santa Maria da Feira, com vendas de 74,3 milhões.

“Temos muita pena que o desfecho seja este”, adiantou Paulo Gonçalves, diretor executivo da APICCAPS (Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos), em declarações ao ECO, lembrando que esta era vista como uma referência do ponto de vista tecnológico no setor. “Era uma boa empresa”, lamenta, destacando que a decisão surge na sequência da estratégia de uma multinacional.

Além do fecho da fábrica em Portugal, o grupo vai ainda encerrar a unidade que tem no Vietname e está a planear a redução de cerca de 400 postos de trabalho nas funções regionais e globais do grupo, incluindo na Dinamarca.