Fernando Antas da Cunha: “Para seres um bom advogado tens de te dedicar a 100% a isso”

Fernando Antas da Cunha, managing partner na Antas da Cunha Ecija & Associados, é o 102º convidado do podcast “E Se Corre Bem?”. Vendeu cachorros quentes numa roulote, abriu um negócio de pizzarias com delivery, e ainda teve um bar antes de terminar o seu curso superior. Mas, apesar do gosto pela gestão empresarial e negócios, a sua formação acabou por levá-lo a uma área que lhe despertou muita curiosidade quando percebeu o negócio do pai em dificuldades – o Direito.

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“Toda a parte ligada à justiça, ao direito empresarial, dos negócios e das transações sempre me interessou. Mas isto também está relacionado com o contexto familiar porque o meu pai, a dada altura, foi um empresário relevante no nosso país e teve muitíssimos problemas empresariais e jurídicos. E eu lembro-me de, numa fase avançada da minha adolescência, começar a querer saber mais sobre leis numa lógica de me saber defender. Ou seja, isto surgiu para conseguir apoiar os negócios da família, mas numa lógica diferente da gestão ou do empreendedorismo normal“, começou por dizer.

Ainda assim, antes de se tornar advogado, ainda teve um percurso variado na área da restauração. Começou por vender cachorros quentes dentro de uma roulote que era um “cachorro quente ambulante”. “Isso distinguia-nos e fazia com que, mesmo que uma pessoa ficasse indecisa sobre a qual roulote queria ir comer, quando olhava para a nossa, acabava por lá ir até pela curiosidade”, contou, referindo que o negócio só terminou quando saiu a lei da licença para venda ambulante.

Terminado esse negócio, ainda passou por mais duas aventuras – um negócio de pizzas e a abertura de um bar. “Tive também uma pizzaria, em 1993, com delivery. E depois ainda abri um bar, o que foi ótimo porque fiquei alérgico à noite. A obrigação de estar na noite criou-me alergia a estar na noite. E hoje saio muito pouco”, contou.

Enquanto se ia dedicando a estes negócios, Fernando Antas da Cunha estava já a tirar o curso de Direito e, apesar de todos os compromissos que tinha, “era muito bom aluno”. Este mérito académico levou-o a receber, logo que terminou o curso, o convite para ficar a dar aulas na extinta Universidade Moderna de Lisboa como professor assistente: “Fiquei quase 10 anos nas cadeiras de direito comercial, societário e de processo civil”.

“Contudo, rapidamente me apercebi que não é possível ser-se muito bom académico e muito bom advogado. Acho que há poucas exceções. Eu acho que fui um bom professor porque dava aulas práticas e tentava dar uma experiência aos meus alunos de como funcionam as coisas na realidade. Mas eu acho que para seres um bom advogado tens de te dedicar a 100% a isso, e para seres bom académico tens de fazer muita investigação. É difícil conciliar“, continuou.

Por essa razão, acabou por deixar a docência universitária e dedicou-se a abrir o seu próprio escritório de advogados, em 2002. Confessa que o processo de crescimento não foi rápido, “foi uma maratona”, mas que graças ao “passa a palavra” foi ganhando cada vez mais notoriedade, muito devido a uma característica que considera fundamental – a consistência: “A consistência faz com que nós passemos a ser previsíveis e confiáveis. Portanto, partindo do pressuposto em que somos competente e consistentes naquilo que fazemos, começa a haver o passa a palavra”.







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Em 2014, o escritório já contava com 20 pessoas e o negócio corria “muito bem”. No entanto, a ambição por outro tipo de transações fez com que aceitassem “dar o salto” de ir para uma sociedade maior, a Miranda. “O pequeno cliente tomava-nos muito tempo. Era muito cansativo. Nessa altura, fomos desafiados a integrar um projeto maior e a curiosidade que eu tinha de ter sócios e a possibilidade de estar numa estrutura profissionalizada, fez com que aceitasse ir para a Miranda. Tinha 40 anos. Levei 12 das 20 pessoas que estavam comigo. Ficaram 9. E quando saí de lá, passado um ano, essas mesmas pessoas vieram comigo”, disse.

A passagem pela Miranda foi de pouco mais de um ano porque o advogado sentia-se “um elefante numa loja de porcelanas”. “Aí fiz um movimento inesperado. Decidi reiniciar o meu projeto e estava muito convicto do que estava a fazer, mas não tinha sequer computadores: “Eu tinha percebido que o que tínhamos aprendido na Miranda naquele ano e meio fez com que, por um lado, tivéssemos uma advocacia de proximidade, que era o nosso ADN, e, por outro lado, aprendêssemos a sofisticação de um escritório grande. E a cultura Antas da Cunha é essa“.

Ainda assim, reconhece que não imaginava, naquela altura, que “as coisas iam correr tão bem como acabaram por correr”, mas garante que foi, sobretudo, a capacidade de olhar para uma necessidade do mercado que o levou a alavancar o seu escritório. “Em 2016, comecei a ouvir falar da proteção de dados e da sua obrigatoriedade no ano seguinte. Curiosamente, nesse momento estávamos num network com sociedade de advogados e o membro espanhol era a Ecija. Eles disseram que estavam à procura de um best friend para os clientes de Portugal e eu vi ali uma oportunidade porque eles já tinham equipas a trabalhar na implementação do RGPD“, referiu.

“Eu achei curioso tentar perceber esta sociedade com um foco muito grande no direito digital e tecnologia, matérias que ninguém dominava. Percebemos que havia ali uma aproximação de cultura muito grande e decidimos fundir as duas sociedades. Só que, quando eles se juntaram, em 2017, eram muito maiores do que nós. Eles tinham 10 vezes o nosso tamanho. Mas hoje somos mais de 200 pessoas“, continuou.

Esta sociedade, além de mudar completamente o posicionamento da Antas da Cunha, fez com que conseguissem trabalhar “com empresas que não seriam possíveis antes”. Hoje, ao olhar para trás, Fernando Antas da Cunha considera que o salto de confiança que deu para reiniciar o seu projeto “correu muito bem”, mas quando olha para o futuro reconhece que a formação dos jovens advogados terá de mudar para se adaptar aos novos tempos e às novas ferramentas.

“O tipo de trabalho que os clientes nos vão pedir vai mudar um pouco e, consequentemente, a formação que damos aos nossos jovens advogados também vai ter que mudar. Tipicamente, o nosso modelo de negócio assentava na venda de conhecimento, mas, com a IA, o conhecimento passou a estar acessível a praticamente todas as pessoas. Portanto, antigamente vendíamos conhecimento e hoje temos de vender soluções, que é uma coisa diferente“, concluiu.

Este podcast está disponível no Spotify e na Apple Podcasts. Uma iniciativa do ECO, na qual Diogo Agostinho, COO do ECO, procura trazer histórias que inspirem pessoas a arriscar, a terem a coragem de tomar decisões e acreditarem nas suas capacidades. Com o apoio da Nissan e da Scalpers.

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