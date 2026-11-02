Fibrenamics pede choque de inovação para transformar conhecimento em soluções de defesa

Portugal tem conhecimento científico, competências tecnológicas e empresas capazes de desenvolver soluções para os mercados da defesa, segurança e proteção, mas precisa de acelerar a passagem da investigação para a indústria. O desafio foi lançado por Raul Fangueiro, pró-reitor para a Inovação, Empreendedorismo e Transferência de Conhecimento da Universidade do Minho e presidente da Fibrenamics, na abertura das Fibrenamics Ignite Sessions 2026, realizadas em Guimarães, no âmbito do Mês da Economia.

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O pró-reitor defendeu que muitas tecnologias desenvolvidas nas universidades e centros de investigação continuam sem chegar ao mercado, apesar do potencial para responder a necessidades concretas das empresas e da sociedade. “Precisamos, por isso, de um verdadeiro choque de inovação. Não basta produzir conhecimento ou desenvolver novas tecnologias. É fundamental acelerar a sua aplicação, criando soluções concretas, reforçando a competitividade e gerando valor para a sociedade”, afirmou.

Para Raul Fangueiro, esta transformação exige mais do que financiamento. É necessário melhorar a colaboração entre instituições, acelerar os processos de validação e demonstração tecnológica e aproximar quem investiga de quem produz e utiliza as soluções.

O académico apresentou ainda a preparação da Minho Mais, uma rede destinada a articular as competências das interfaces tecnológicas ligadas à Universidade do Minho. A intenção não é criar novas estruturas, mas potenciar as existentes, promovendo projetos conjuntos que combinem conhecimentos de diferentes áreas científicas.

O presidente da Fibrenamics considerou que as tecnologias de dupla utilização, com aplicações civis e militares, constituem um exemplo da importância desta colaboração. Materiais avançados, compósitos, sensores, robótica e sistemas autónomos podem responder a necessidades tão distintas como a proteção individual, a construção, a segurança de infraestruturas ou as operações militares.

A urgência em transformar esse potencial em resultados esteve presente na conclusão da intervenção. “Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo”, afirmou.

Também Ricardo Machado, diretor do Departamento de Sistemas de Informação e Inovação Digital da Câmara Municipal de Guimarães, que representou o município na abertura institucional, destacou a necessidade de aproximar o conhecimento científico da capacidade produtiva das empresas. “O desafio é transformar essas condições numa maior produtividade, empresas mais resilientes e mais produtivas, com melhores salários”, afirmou, considerando que a dupla utilização poderá abrir oportunidades de diversificação à indústria regional.

Materiais que monitorizam danos e prolongam a vida das estruturas

Para demonstrar as possibilidades de aplicação das tecnologias desenvolvidas na Fibrenamics, três investigadores apresentaram desafios tecnológicos durante a mesa-redonda dedicada à inovação industrial, proteção e resiliência.

O primeiro, apresentado pelo Duarte Dias, da Fibrenamics, incidiu sobre a proteção e monitorização de infraestruturas, através do desenvolvimento de materiais compósitos reforçados, capazes de melhorar a resistência e a durabilidade de estruturas.

Uma das soluções apresentadas consiste na incorporação de propriedades de sensorização nos próprios materiais, permitindo acompanhar remotamente o seu estado e identificar eventuais danos.

Outra linha de investigação procura desenvolver materiais com capacidade de autorregeneração, destinados a reduzir os efeitos de pequenas fissuras e prolongar o tempo de vida das estruturas.

As aplicações apresentadas abrangem infraestruturas civis, construção, equipamentos industriais e sistemas de proteção, incluindo utilizações em contexto militar.

A possibilidade de monitorizar estruturas e equipamentos à distância foi também destacada pelo major Luís Augusto Ferreira Calado, do Exército Português, que explicou as dificuldades logísticas associadas à manutenção de meios militares em operações internacionais. “Se nós, em tempo, conseguimos monitorizar, levamos o equipamento certo para a manutenção certa, atuando no momento certo com o especialista certo”, exemplificou. A capacidade de identificar antecipadamente uma necessidade de manutenção pode evitar o transporte de equipamentos desnecessários e reduzir os custos associados às operações em locais de difícil acesso.

Água e energia para situações de emergência

O segundo desafio tecnológico apresentado pela Liliana Leite, da Fibrenamics, centrou-se na autonomia em situações de emergência, nomeadamente através do desenvolvimento de materiais funcionais para filtração de água, monitorização de bens essenciais e produção ou armazenamento de energia auxiliar.

Entre as soluções apresentadas estão materiais destinados a sistemas de filtração, embalagens capazes de indicar alterações de temperatura ou degradação de produtos e superfícies flexíveis que podem contribuir para alimentar dispositivos de baixo consumo energético.

Estas tecnologias poderão ter aplicações em populações isoladas, zonas afetadas por catástrofes e operações militares em locais onde o acesso a água, eletricidade ou abastecimentos seja limitado.

O major Luís Calado destacou a importância da autonomia energética e hídrica nas operações militares, lembrando que o Exército precisa de instalar e manter infraestruturas em locais onde os recursos disponíveis são escassos.

A possibilidade de desenvolver sistemas que reduzam a dependência de geradores e de cadeias logísticas complexas foi apontada como uma necessidade tanto para operações no estrangeiro como para missões humanitárias e de apoio às populações em situações de catástrofe.

O terceiro desafio apresentado pela Vânia Pais, da Fibrenamics, abordou o desenvolvimento de equipamentos para profissionais expostos a condições extremas, através de fibras e materiais com funcionalidades incorporadas. As soluções procuram melhorar a proteção, a durabilidade e o conforto térmico de equipamentos utilizados em ambientes de temperaturas muito elevadas ou baixas, bem como em situações de exposição a riscos químicos e microbiológicos. Estas aplicações não se limitam à defesa, podendo também beneficiar bombeiros e trabalhadores de setores industriais sujeitos a condições exigentes.

Exército abre espaços para testar novas tecnologias

A passagem das soluções científicas para aplicações reais foi um dos temas centrais da intervenção do major Luís Calado, que apresentou o ecossistema de inovação do Exército Português. O objetivo é aproximar empresas, universidades e centros de investigação das necessidades operacionais das Forças Armadas, permitindo desenvolver, experimentar e validar tecnologias em condições próximas das que serão encontradas pelos utilizadores finais. O responsável destacou a criação de zonas livres tecnológicas em São Jacinto, Santa Margarida e Beja, que deverão permitir o desenvolvimento de atividades de experimentação ao longo do ano. “Vão ser espaços abertos em que as empresas, os centros de investigação podem entrar connosco, chamar um especialista militar”, explicou.

Estes espaços deverão complementar os exercícios periódicos de inovação tecnológica, proporcionando um contacto mais continuado entre investigadores, empresas e militares.

O Exército dispõe ainda de mecanismos de validação como o “Army Tested” e o “Combat Proven”, destinados a identificar equipamentos testados em condições militares e operacionais específicas.

Para o major Luís Calado, as empresas devem procurar envolver os utilizadores desde as primeiras fases de desenvolvimento. “É fundamentalmente integrarem o Exército e as nossas unidades operacionais nos processos”, afirmou.

A colaboração, explicou, permite identificar necessidades concretas, adaptar soluções e reduzir o risco de desenvolver produtos que não correspondam às exigências das operações militares.

Um Hub com 73 ativos tecnológicos identificados

A sessão terminou com a apresentação do Hub Proteção e Defesa da Fibrenamics, por Luís Oliveira, diretor executivo da instituição, que deu a conhecer o trabalho de identificação das competências científicas e tecnológicas disponíveis no ecossistema ligado à Universidade do Minho.

O levantamento permitiu identificar 73 infraestruturas e ativos tecnológicos, em diferentes níveis de maturidade, incluindo recursos físicos e digitais que podem ser mobilizados para projetos de proteção, segurança e defesa. As competências foram agrupadas em áreas como materiais avançados, engenharia digital, inteligência artificial, sistemas autónomos, sensorização, cibersegurança, energia, sustentabilidade, saúde e biotecnologia. O objetivo é aproximar estas capacidades das necessidades das empresas, permitindo desenvolver projetos que possam evoluir desde a investigação até à demonstração, validação industrial e comercialização.

Entre as aplicações apontadas estão equipamentos de proteção individual, componentes para veículos não tripulados, materiais destinados a infraestruturas críticas, soluções energéticas e sistemas de monitorização.

Luís Oliveira destacou a importância de envolver parceiros com competências complementares, desde o desenvolvimento científico até à produção, certificação e entrada no mercado. “Queremos ver as empresas do nosso território, de Portugal, a terem proveito tangível do que fazemos aqui”, afirmou.

O responsável considerou ainda fundamental antecipar a preparação de projetos, para que as empresas possam responder às oportunidades de financiamento quando estas forem disponibilizadas.

O acesso ao mercado da defesa, contudo, continua a apresentar obstáculos. As exigências de certificação, os ciclos de desenvolvimento tecnológico e as dificuldades associadas à contratação pública podem atrasar a transformação de soluções inovadoras em negócios. Uma das preocupações discutidas foi o peso do preço nos concursos públicos, que nem sempre permite valorizar equipamentos desenvolvidos com características técnicas mais exigentes.

Luís Oliveira alertou ainda para as consequências dessa realidade na capacidade de criar atividade económica em Portugal. “Pelo critério preço, podemos estar a criar e a manter postos de trabalho em outro país lá fora”, observou. Com o Hub Proteção e Defesa, a Fibrenamics pretende facilitar a colaboração entre as empresas e as entidades científicas e tecnológicas, apoiando a identificação de necessidades, a experimentação e o desenvolvimento de soluções que possam chegar ao mercado.