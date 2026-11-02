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BRANDS' ECO Fórum CarbonWise 2026 debate como transformar o carbono em valor económico

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  • 16:00

A 12 de novembro, o Fórum CarbonWise 2026 reúne especialistas, empresários e académicos para debater o potencial económico do carbono e apresentar uma plataforma digital inovadora em Lisboa.

Como transformar o potencial de sequestro e armazenamento de carbono em projetos com valor económico? Esta é uma das questões centrais do Fórum CarbonWise 2026, que se realiza a 12 de novembro, a partir das 14h00, no Salão Nobre do Instituto Superior de Agronomia (ISA), em Lisboa.

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As inscrições já estão abertas, sendo a participação disponível presencialmente ou através de transmissão por streaming. O Fórum vai reunir especialistas e agentes do mercado para discutir os desafios do desenvolvimento de projetos de carbono e conhecer a plataforma digital do projeto CarbonWise.

O encontro pretende promover a discussão sobre as condições necessárias para desenvolver projetos credíveis, desde a definição das metodologias e a monitorização dos resultados até à validação, certificação e comercialização de créditos de carbono.

Com início às 14h00 e encerramento previsto para as 18h30, o Fórum CarbonWise 2026 terá três blocos temáticos:

  •  Metodologias de Sequestro e Armazenamento de Carbono
  • Plataforma do Projeto CarbonWise na Gestão dos Projetos de Sequestro
  • CarbonCoin e a Bolsa de Transações de Créditos (Marketplace)

A iniciativa dirige-se a promotores de projetos, agricultores e produtores florestais, gestores e consultores, certificadores e validadores, empresas, instituições financeiras, entidades públicas, universidades e outros participantes interessados no desenvolvimento do mercado de carbono. O Fórum pretende criar um espaço de partilha de conhecimento e contacto entre os diferentes intervenientes, contribuindo para um mercado mais acessível, transparente e credível.

“O potencial económico do sequestro de carbono só poderá concretizar-se se conseguirmos transformar projetos em ativos credíveis, com metodologias claras, métricas fiáveis e acesso ao mercado. A tecnologia tem aqui um papel determinante: uma plataforma end-to-end permite simplificar e acelerar processos, aumentar a transparência através da rastreabilidade total e aproximar todos os agentes ao longo da cadeia de valor do mercado voluntario de créditos de carbono. Com o projeto CarbonWise queremos contribuir para criar estas condições e ajudar a desenvolver uma verdadeira fileira económica em torno do carbono”, afirma Tiago Braga, anfitrião do CarbonWise Fórum 2026 e CEO do ITGEST Group.

O programa inclui sessões dedicadas às metodologias de sequestro e armazenamento de carbono, uma demonstração da plataforma do projeto CarbonWise e debates sobre a gestão digital de projetos, a certificação, as métricas digitais e o papel das instituições financeiras na comercialização de créditos de carbono. Será ainda abordado o potencial de uma futura bolsa de transações, no contexto da evolução do Mercado Voluntário de Carbono (MVC).

A participação é gratuita, as inscrições estão abertas para participação presencial ou por streaming. As vagas presenciais são limitadas. Pode inscrever-se aqui.

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