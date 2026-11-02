Galp/Moeve. “Não foi por nossa causa que o acordo não foi feito”, garante ministra da Energia

A ministra do Ambiente e Energia garante que o acordo para a fusão parcial entre Moeve e Galp não caiu na sequência do acompanhamento que foi feito pelo Governo. Afirma ainda que o Executivo tem meios legais para continuar a garantir a soberania energética relacionada com a refinaria de Sines, ativo da Galp que esteve envolvido na fusão não concretizada.

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“Não foi por nossa causa que o acordo não foi feito. Mas sabiam que era uma possibilidade que o Governo tinha [de atuar para garantir a soberania energética]”, adiantou ao ECO a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho. “A perda de soberania nunca a teremos, porque temos forma de atuar”, insistiu.

A Galp teve em cima da mesa um acordo para fusão parcial com a Moeve, que acabou por cair por terra, mas a petrolífera rapidamente informou que estaria interessada em explorar novas parcerias para as áreas de retalho e refinação.

Em declarações ao ECO/Capital Verde, os co-CEO da cotada indicaram que está em cima da mesa a hipótese de fazer alianças com parceiros diferentes para cada uma das áreas.

De acordo com a ministra, o Governo tem “meios legais” para atuar, sobretudo se os acordos incluírem investidores de fora da Europa. Caso a Galp procure parcerias que prevejam investimento europeu, “aí tem que haver uma forma de negociação”. “Mas tudo iremos fazer para manter essa soberania”, rematou.

Concurso de baixa tensão no horizonte de 2027

A ministra do Ambiente e Energia assinalou ainda que espera que o concurso para a concessão da rede de baixa tensão esteja em condições de avançar para o ano, embora não estejam previstas datas específicas.

Embora o modelo para o concurso ainda não esteja fechado, a governante indicou que é necessário que a concessão seja atribuída a empresas com “muita capacidade tecnológica” e que o cubram zonas com massa crítica “importante”, tendo em conta a “complexidade” do sistema, que foi posta à prova com o apagão e a tempestade Kristin.

Para já, os vários cenários possíveis para o modelo de concessão estão em discussão com a Associação Nacional de Municípios de Portugal.