Gasóleo e gasolina persistem acima dos dois euros por litro, mas um desce e o outro sobe

O gasóleo deverá subir dois cêntimos e a gasolina descer 2,5 cêntimos na esta segunda-feira, tendo em conta o ajustamento no apoio temporário e extraordinário do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP). De acordo os dados avançados pela Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (Anarec), ao ECO. Assim, quando for abastecer deverá pagar 2,209 euros por litro de diesel e 2,015 euros por litro de gasolina simples 95.

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Apesar de o mercado antecipar um comportamento díspar dos dois combustíveis, o Governo aumentou o desconto sobre o ISP tanto do gasóleo como da gasolina em 0,64 e em 0,31 cêntimos, respetivamente.

Na portaria, publicada esta sexta-feira em Diário da República, o Governo explica que a partir de segunda-feira passam a vigorar descontos para o gasóleo rodoviário e gasolina que são de “109,94 euros e de 64,60 euros por mil litros, respetivamente”. Esta semana, o apoio em vigor era de 103,47 euros para o gasóleo e de 61,48 euros para a gasolina por cada mil litros.

Esta decisão resulta da “perspetiva de que na próxima semana se irá registar uma subida dos preços do gasóleo rodoviário e da gasolina sem chumbo”, de acordo com a portaria. Mas o mercado avança com uma perspetiva diferente. O gasóleo, o combustível mais usado em Portugal, deverá subir 2,5 cêntimos e a gasolina descer 2,5 cêntimos, de acordo com os dados do Automóvel Club de Portugal (ACP). Mas fonte do mercado avançou ao ECO uma previsão ligeiramente diferente, já com base nas cotações de meio da manhã: uma subida de dois cêntimos para o diesel e uma descida de 3,5 cêntimos para a gasolina.

Até ao final do ano, sempre que os combustíveis subam mais de dez cêntimos face aos preços registados na semana de 2 a 6 de março, antes do ataque concertado dos Estado Unidos e de Israel ao Irão, que levou à disseminação do conflito pelo Médio Oriente e ao encerramento do Estreito de Ormuz, o Governo descerá o ISP no valor equivalente à subida do IVA em virtude do aumento dos preços. O prolongamento do apoio até final do ano foi já aprovado pelo Parlamento.

Desde a semana de 2 a 6 de março, o gasóleo regista um aumento acumulado de 55,9 cêntimos e a gasolina de 33,7 cêntimos, sem ter em conta as previsões para a próxima semana.

Brent sobe há quatro semanas

Os contratos futuros do Brent, que servem de referência para o mercado europeu, fecharam na sexta-feira a subir 2,40% para os 117,64 dólares por barril — é preciso recuar a 29 de abril para encontrar um dia em que o Brent tenha fechado a um preço mais elevado (118,03 dólares por barril) — naquela que é a quarta semana consecutiva de ganhos. Mas bem mais modesto do que nas semanas anteriores (+0,79% que compara com 6,24% na semana anterior).

Esta segunda-feira o Brent segue a cair 3% para os 110 dólares por barril, depois de responsáveis iranianos e do Qatar terem levado a cabo o terceiro dia consecutivo de negociações para chegar a um acordo para pôr fim à guerra dos EUA e de Israel contra o Irão.

“O petróleo está a registar uma correção técnica esta manhã, após os fortes ganhos da semana passada”, sublinhou Tim Waterer, analista-chefe de mercado da KCM Trade, citado pela Reuters. “As esperanças de algum tipo de progresso diplomático, combinadas com a ausência de qualquer escalada militar significativa durante o fim de semana, aliviaram um pouco a pressão imediata sobre os preços, por enquanto”, acrescentou.

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araqchi, disse no domingo que o objetivo das negociações “em curso e a progredir” era continuar as consultas com os mediadores do Qatar, acrescentando que Teerão estava preparada “tanto para a defesa como para a diplomacia”.

O Brent encerrou o mês de outubro a valorizar mais de 15%, atingindo nível mais alto dos últimos seis meses.