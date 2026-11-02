Gigante da advocacia norte-americana fecha portas após saída de dezenas de sócios

A sociedade de advogados norte-americana Weil, Gotshal & Manges prepara-se para encerrar atividade, depois de uma vaga de saídas de sócios de topo ter comprometido o futuro de uma das firmas mais conhecidas de Wall Street. A decisão deverá ser formalizada pelos sócios nos próximos dias, num processo que põe fim a 95 anos de história de uma sociedade que se tornou uma referência na reestruturação de empresas, insolvências e grandes operações societárias.

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A informação foi avançada pelo Financial Times (FT), que sublinha que a firma conta com cerca de 1.200 advogados e receitas anuais na ordem dos dois mil milhões de dólares. Apesar de ter atravessado grande parte de 2026 com um desempenho positivo, a Weil viu as perspetivas de receitas futuras deteriorarem-se na sequência da saída de dezenas de sócios e do insucesso das negociações para uma eventual fusão com outra sociedade.

O caso evidencia a pressão crescente sobre o modelo de negócio das grandes sociedades de advogados norte-americanas, num mercado em que a remuneração dos sócios e a capacidade de atrair profissionais com carteiras de clientes relevantes assumem um peso cada vez maior na competitividade das firmas.

Uma referência nas insolvências e na reestruturação empresarial

Fundada na década de 1930, a Weil nasceu num contexto em que os advogados judeus enfrentavam obstáculos ao acesso às grandes sociedades de advogados empresariais de Nova Iorque, conhecidas como white-shoe firms. Ao longo das décadas, construiu uma reputação internacional na assessoria a empresas em dificuldades financeiras, incluindo em alguns dos processos de insolvência mais marcantes da história empresarial norte-americana.

Entre os casos em que trabalhou estão as falências da Enron, da Lehman Brothers e da Sears. A sociedade prestou também assessoria a administrações de grandes empresas, como a General Motors, e contou com advogados de referência na advocacia empresarial norte-americana, entre os quais Harvey Miller e Ira Millstein.

O encerramento de uma firma com esta dimensão e historial representa uma mudança significativa num setor tradicionalmente caracterizado pela estabilidade das sociedades e pela permanência dos advogados durante grande parte das suas carreiras na mesma estrutura.

Esse modelo tem vindo, contudo, a sofrer alterações. Segundo o Financial Times, os advogados mudam cada vez mais frequentemente de sociedade em busca de pacotes remuneratórios mais elevados, sobretudo quando outras firmas estão dispostas a pagar valores significativos para atrair sócios com capacidade para gerar receitas.

Saídas de sócios e fusão falhada precipitaram o fim

A crise da Weil agravou-se ao longo deste ano, com a saída de advogados de topo e o enfraquecimento das perspetivas de crescimento. As negociações para uma fusão com outra sociedade acabaram por falhar, deixando a administração sem uma solução que permitisse garantir a continuidade do negócio.

Entre as saídas mais relevantes esteve a de Michael Aiello, responsável pela área societária da firma, que anunciou em setembro a sua mudança para a concorrente Cravath, Swaine & Moore. O advogado levou consigo outros cinco sócios, numa operação que atingiu uma das áreas centrais da atividade da Weil.

Também o plano de sucessão da liderança ficou comprometido. Ramona Nee, que deveria assumir a posição de executive partner em janeiro, decidiu não avançar para o cargo, aprofundando a incerteza sobre o futuro da sociedade. Perante este cenário, a comissão de gestão recomendou a dissolução da firma e a organização de um encerramento ordenado das operações.