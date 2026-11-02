Governo apela ao Chega para viabilizar mudanças na lei do arrendamento

O ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, mostrou esta segunda-feira disponibilidade para negociar com o Chega as alterações à lei do arrendamento. Pinto Luz está a ser ouvido numa audição conjunta da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública e da Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2027 (OE2027).

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“Nas quatro intenções que o Chega nos colocou concordámos em todas. Esteja o Chega disponível para discutir as quatro medidas. Vamos lá resolver esta questão“, apelou o governante. “O Governo está sempre disponível e encontrei sempre espaço para diálogo, tem sido assim sempre na política da habitação”, lembrou.

Instado pelo deputado Francisco Gomes, do Chega, a comentar as manifestações pela habitação, depois de um fim de semana de nova carga policial em Lisboa e no Porto, o ministro das Infraestruturas e Habitação preferiu debruçar-se sobre “uma maioria silenciosa em casa que também sofre, que também procura casa e não tem”.

Por isso, disse, “não estamos só a encontrar soluções e a legislar para aqueles que se manifestam nas ruas. A nossa geração tem essa obrigação, essa de outra forma entregaremos um mundo pior do que recebemos dos nossos pais”.

Pinto Luz volta a colar a situação atual na habitação ao PS, como tem feito a direita no debate na generalidade no OE2027, e diz estar preocupado com a “arrogância e soberba” do segundo maior partido da oposição. “Não assumem as responsabilidades, que as leis estão em vigor são as vossas leis e que os preços chegaram onde chegaram por causa das vossas políticas“, disse, em resposta ao ex-secretário de Estado das Infraestruturas e deputado do PS.

Mais de 11 mil milhões mobilizados para habitação pública

Miguel Pinto Luz afirmou ainda que o Governo já mobilizou 11.116 milhões de euros para construção e reabilitação de habitação pública até ao final da década e e estimou que a partir de 2031 será possível construir entre 70 e 80 mil casas por ano.. “Temos financiamento previsto para 47 mil casas não PRR, em 2027. Uma nota para que não haja equívocos, não estou a dizer que entregaremos todas estas casas durante o próximo ano“, clarificou.

O ministro das Infraestruturas e Habitação elencou o aumento da dotação do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) em 56% para 577 milhões e o primeiro direito que tem um aumento de 800% da componente financiada pelo OE2027. Já na construção pública, a habitação aumentou para uma verba de 317 milhões de euros.

“A primeira mensagem que vos quero deixar é a de que a política de habitação não termina com o PRR“, garantiu. Sem estes fundos europeus, “falamos de um Orçamento com uma despesa total consolidada que prevê mais de dois mil milhões de euros para habitação“.

Mais tarde na audição, Pinto Luz garantiu que quer acelerar a passagem para os municípios de cerca de 83 mil imóveis públicos, de forma a reforçar a oferta de habitação acessível. No entanto, clarificou que 30 mil são rústicos e não podem ser utilizados como habitação.

Notícia atualizada às 10:43h